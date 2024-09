Pudełka z iPhone 16. Apple pozbyło się kolejnego elementu

iPhone 16 trafi na rynek w przyszłym tygodniu. Od najbliższego piątku pudełka z nowymi telefonami zaczną trafiać do klientów oraz na sklepowe półki. Apple w tym roku postanowiło pozbyć się z zawartości kolejnego elementu, który towarzyszył nam od lat. Czego zabraknie?

Pudełka z modelami iPhone 16 bez naklejki

Apple słynęło od lat z tego, że do opakowań własnych produktów dorzucało specjalne naklejki z własnym logo. Ludzie naklejali je w różnych miejscach. Pewnie nie raz spotkaliście się z nimi na samochodach. Teraz będzie inaczej, bo zdobycie takiego gratisu będzie utrudnione.

Serwis 9to5Mac raportuje, że Apple w opakowaniach smartfonów iPhone 16 postanowiło pozbyć się tego elementu. To oznacza, że pudełka z nowymi telefonami będą dostarczane bez naklejek, które zazwyczaj umieszczane były w liczbie dwóch sztuk. Ruch ten jednak nie powinien specjalnie dziwić, bo już wcześniej zapoczątkowano go w przypadku innych produktów.

Naklejki zniknęły wcześniej z pudełek innych produktów Apple

Wcześniej w tym roku do sprzedaży trafiły gogle Vision Pro, gdzie naklejki w opakowaniu również były nieobecne. Taka sama decyzja później objęła pudełka tabletów iPad Pro i Air, które zaprezentowano maju. Można więc było przewidzieć, że w przypadku smartfonów z serii iPhone 16 stanie się podobnie. Stąd też nie powinno to być żadnym zaskoczeniem.

Decyzja związana jest z celem, który Apple wyznaczyło sobie na 2030 r. Do tego czasu gigant z Cupertino chce osiągnąć neutralność związaną z emisją dwutlenku węgla. Poza tym producent przez ostatnie lata podjął wiele innych działań, które mają na celu lepsze zadbanie o wpływ na naturalne środowisko.

Apple stawia na dbałość o środowisko

Pudełka telefonów z serii iPhone 16 zostały wykonane z włókien, co jest dążeniem do całkowitej eliminacji plastiku. Cel ten Apple chce osiągnąć już w przyszłym roku i widzimy, że jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia.

Warto dodać, że wcześniej Apple pozbyło się z pudełek własnych telefonów ładowarek, o które to trzeba się teraz postarać osobno. Dzięki temu rozmiar opakowań uległ zmniejszeniu i stały się one po prostu cieńsze. Zredukowano również ilość materiałów potrzebnych do ich produkcji.

Rynkowa premiera nowych iPhone’ów odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nastąpi to już w najbliższy piątek, czyli 20 września. Kilka dni wcześniej (w poniedziałek) Apple udostępni dla wszystkich użytkowników starszych telefonów aktualizację do systemu iOS 18.

źródło: 9to5mac