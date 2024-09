iOS 18.1 beta z Apple Intelligence dostępne dla iPhone 16 i 16 Pro

iOS 18.1 beta to poglądowa aktualizacja z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence. Firma zdecydowała się ją udostępnić na nowe telefony iPhone 16 i 16 Pro. Na sfinalizowane uaktualnienie iOS 18.1 trzeba będzie jednak trochę poczekać. To aktualizacja, która pojawi się dopiero po premierze modeli iPhone 16.

iOS 18.1 beta znajduje się na etapie publicznych testów już od kilku tygodni. Firma uruchomiła je jeszcze przed sfinalizowaniem prac nad dużą aktualizacją z numerkiem 18. Wiemy, że oprogramowanie z Apple Intelligence będzie dostępne również na modelach iPhone 16 i 16 Pro, które zadebiutują na rynku w przyszłym tygodniu.

Apple udostępnia iOS 18.1 beta na modele iPhone 16 i 16 Pro

Smartfony iPhone 16 i 16 Pro dołączają do modeli 15 Pro, na które iOS 18.1 beta z Apple Intelligence udostępniono już wcześniej. To oznacza, że właściciele nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli przystąpić do publicznych testów nowych funkcji w zasadzie zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania.

iOS 18.1 beta dla nowych smartfonów ma nieco inne oznaczenie względem oprogramowania dostępnego dla starszych urządzeń. Jego build to 22B5034o (vs 2B5034e).

Pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence nie będą gotowe w dniu premiery smartfonów iPhone 16, czyli 20 września. Producent planuje je udostępnić wraz z aktualizacją (wspomnianym iOS 18.1), co nastąpi za kilka tygodni. Początkowo dostępność zostanie ograniczona tylko do Stanów Zjednoczonych.

Aktualizacja iOS 18.1 w październiku

Właściciele smartfonów iPhone 16, 16 Pro i 15 Pro będą mogli zacząć korzystać z pierwszych funkcji pakietu Apple Intelligence od października, bo wtedy zostanie udostępniona sfinalizowana aktualizacja iOS 18.1. Wcześniej opcje będzie można testować w ramach poglądowego wydania beta.

Apple planuje zacząć rozszerzać dostępność własnego pakietu funkcji AI dopiero od grudnia. Wtedy ma on zostać oddany w ręce użytkowników na kolejnych rynkach, ale lista obejmuje tylko wybrane państwa anglojęzyczne. Powinno to zbiec się w czasie z wydaniem aktualizacji iOS 18.2, która przy okazji doda nowe opcje.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że wraz z iOS 18.2 beta użytkownicy iPhone’ów będą mogli testować kolejne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Mowa o m.in. Genmoji czy Image Playground. W postaci sfinalizowanej będą one dostępne w grudniu. Natomiast program pilotażowy powinien ruszyć w przyszłym miesiącu. Niedługo po udostępnieniu uaktualnienia z numerkiem 18.1.

Wiemy jednak, że część z funkcji Apple Intelligence ma pojawić się dopiero w 2025 r. Wraz z kolejnymi aktualizacjami, jak na przykład iOS 18.4. Od przyszłego roku producent zamierza także zacząć udostępniać pakiet AI na kolejnych rynkach. Na liście nie ma jednak na razie Polski i nie spodziewajmy się, że szybko ulegnie to zmianie.

