Konferencja Apple z iPhone 16. Gdzie oglądać na żywo w YouTube?

Konferencja Apple ze smartfonami iPhone 16, gdzie zostaną zaprezentowane także inne nowości firmy, rozpocznie się za kilka godzin. Wśród nich będą nowe smartwatche oraz słuchawki bezprzewodowe. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream z prezentacją z wydarzenia na żywo, to mamy odpowiedź.

Gdzie oglądać live stream z konferencji Apple?

Relacja na żywo z konferencji „It’s Glowtime”, gdzie Apple zaprezentuje smartfony iPhone 16 i inne produkty, zostanie udostępniona na kilka sposobów. Gdzie oglądać wydarzenie? Live stream pojawi się na głównej stronie producenta. Ponadto będzie dostępny również poprzez aplikację na urządzeniach z linii Apple TV.

Jeśli zdecydujecie się na oglądanie prezentacji poprzez stronę Apple, to w tym celu można to będzie zrobić na dowolnych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka i Safari lub inną zgodną przeglądarką, ale nie tylko. Stanie się to możliwe również na komputerach z Windows czy sprzętach z Androidem, które mają zgodną aplikację do przeglądania internetu.

Konferencja Apple z iPhone 16 również w YouTube

Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie najwygodniej oglądać live stream z konferencji Apple z iPhone 16, to najlepiej pewnie w serwisie YouTube. Relacja z prezentacją zostanie udostępniona również w tej platformie na kanale producenta, co firma robi od kilku lat. Link znajdziecie niżej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne