iPhone 16 Pro i Max zaprezentowane. Ceny i specyfikacja smartfonów Apple

iPhone 16 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbyła się w trakcie specjalnej konferencji. Znana jest specyfikacja techniczna. Ceny iPhone 16 Pro oraz Max nie są niskie. W Polsce ponownie trzeba szykować się na wydatek około sześciu tys. zł i większe. Zobaczmy, co nowe smartfony mają do zaoferowania.