iOS 18 RC. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’a? Wykaz zmian i nowości

iOS 18 RC i iPadOS 18 RC to nowe aktualizacje dla iPhone’ów oraz iPadów, gdzie jest wiele nowości. Testerzy otrzymali w zasadzie finalne wydanie, które za kilka dni dostaną wszyscy użytkownicy. Co nowego tu znajdziemy? Znamy oficjalny wykaz zmian z iOS 18 RC oraz iPadOS 18 RC. Nowych funkcji tu nie brakuje.

iOS 18 RC i iPadOS 18 RC to nowe uaktualnienia Apple, które zostały udostępnione zgodnie z oczekiwaniami. Nastąpiło to po poniedziałkowej konferencji, gdzie pokazano nowe iPhone’y 16 oraz podano termin premiery aktualizacji dla wszystkich. Jest nim 16 września. Przy okazji firma udostępniło pełny wykaz zmian. Nowości w oprogramowaniu nie brakuje. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

iOS 18 RC i iPadOS 18 RC – co nowego / wykaz zmian i nowości

iOS 18 oferuje nowe sposoby dostosowywania wrażeń z korzystania z iPhone’a, ponownego przeżywania wyjątkowych chwil i pozostawania w kontakcie. Dostosuj swojego iPhone’a jeszcze bardziej, organizując ekran główny, ekran blokady i Centrum sterowania na zupełnie nowe sposoby. Zdjęcia oferują największą dotychczas przebudowę, aby jeszcze bardziej ułatwić ponowne przeżywanie wyjątkowych chwil. Pozostawanie w kontakcie ze znajomymi i rodziną jest jeszcze lepsze dzięki nowym sposobom wyrażania siebie w Wiadomościach. Nowe wrażenia z wędrówek w Mapach i aktualizacje Portfela umożliwiają dalsze odkrywanie świata. iOS 18 oferuje również nowe funkcje w Safari, Dzienniku, Notatkach, Telefonie i wielu innych.

Ekran główny

Elastyczne rozmieszczenie ikon aplikacji i widżetów w dowolnym miejscu na ekranie głównym, na przykład wzdłuż dolnej krawędzi lub z boku, aby stworzyć idealny układ dla każdej strony

Ciemne ikony nadają ekranowi głównemu ciemniejszy wygląd i mogą automatycznie dostosowywać się, gdy iPhone przechodzi w tryb ciemny lub zawsze są ciemne

Barwienie kolorów pozwala zastosować dowolny kolor do ikon aplikacji i widżetów lub pozwolić systemowi iOS zasugerować kolor, który uzupełnia tapetę

Większe ikony pozwalają powiększyć wszystkie ikony aplikacji i widżety na ekranie, usuwając nazwę pod spodem

Zdjęcia

Przeprojektowanie aplikacji Zdjęcia obejmuje największą aktualizację w historii dzięki uproszczonemu układowi, który umieszcza wszystko w jednym widoku

Kolekcje automatycznie organizują bibliotekę według pomocnych tematów, które można przeglądać w kolażu, siatce, jako wspomnienie lub na mapie

Opcje dostosowywania pozwalają zmieniać kolejność, dodawać i usuwać wiersze kolekcji oraz dodawać tylko te elementy, które chcesz Przypięte kolekcje, aby mieć je w zasięgu ręki

Grupy w Ludzie i Zwierzęta zawierają zdjęcia ulubionych osób lub zwierząt, które często pojawiają się razem

Podróże automatycznie organizuje Twoje podróże w kolekcjach, dzięki czemu możesz przeżywać każdą podróż na nowo

Ostatnie dni umożliwiają przeglądanie ostatnich zdjęć uporządkowanych według dnia bez bałaganu, takiego jak zrzuty ekranu

Przycisk Filtr w siatce pomaga zmniejszyć bałagan, filtrując według określonych typów multimediów, ulubionych lub ukrywając zrzuty ekranu z widoku

Kontrola prędkości wideo umożliwia spowolnienie zawartości wideo o wysokiej liczbie klatek na sekundę z punktami wejścia i wyjścia

Narzędzia obejmują dodatkowe pomocne kolekcje, takie jak Dokumenty, Paragony, kody QR i inne, a także elementy, które ostatnio edytowałeś, oglądałeś i udostępniałeś

Odzyskany album w Narzędziach wyświetla obrazy, które znajdują się na Twoim urządzeniu, ale nie były wcześniej widoczne z powodu uszkodzenia bazy danych w zablokowanym albumie

Wiadomości

Wiadomości przez satelitę umożliwiają wysyłanie wiadomości do znajomych i rodziny, gdy nie masz połączenia komórkowego lub Wi-Fi, łącząc się z satelitą w kosmosie (iPhone 14 i nowsze)

Efekty tekstowe ożywiają Twoje rozmowy, wizualnie wzmacniając dowolną literę, słowo, frazę lub emoji w iMessage za pomocą dynamicznych, animowanych efektów, takich jak eksplozja, ripple i skinienie

Formatowanie tekstu pozwala na dodawanie pogrubienia, podkreślenia, kursywy i przekreślenia do dowolnej litery, słowa lub frazy w iMessage

Emoji i naklejki Tapbacks pozwalają reagować na wiadomość za pomocą dowolnego emoji lub naklejki, zapewniając dostęp do Tapbacks, które Ty i Twoi znajomi wysyłacie najczęściej za pomocą jednego przesunięcia

Wyślij później umożliwia napisanie wiadomości teraz i zaplanowanie jej wysłania później

Obsługa wiadomości RCS obejmuje potwierdzenia dostarczenia i odczytu, zdjęcia i filmy o wyższej rozdzielczości do wysyłania wiadomości do osób bez iPhone’a i wymaga obsługi operatora

Centrum sterowania

Przeprojektowane Centrum sterowania zawiera wygodne grupy elementów sterujących, możliwość rozmieszczania elementów sterujących dokładnie tak, jak chcesz, oraz obsługę elementów sterujących z aplikacji innych firm

Dostęp do grup elementów sterujących można uzyskać, przesuwając palcem od prawej krawędzi, w tym najczęściej używane elementy sterujące, elementy sterujące ekranu głównego, odtwarzanie multimediów i łączność, z możliwością tworzenia zupełnie nowych grup

Galeria elementów sterujących wyświetla pełny zestaw dostępnych elementów sterujących, w tym elementy sterujące z aplikacji innych firm, które można dodać bezpośrednio do wybranej grupy

Zmienialne rozmiary kontrolek umożliwiają przeciąganie z prawego dolnego rogu kontrolki z Centrum sterowania

Ekran blokady

Niestandardowe kontrolki ekranu blokady umożliwiają wybieranie kontrolek z galerii kontrolek z ulubionych aplikacji

Przycisk akcji można dostosować za pomocą kontrolek z galerii kontrolek (iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max)

Opcje czcionek umożliwiają dostosowanie czasu za pomocą 12 skryptów liczbowych w języku arabskim, arabskim indyjskim, bengalskim, dewanagari, gudżarati, gurmukhi, kannada, malajalam, meitei, odia, ol chiki i telugu

Safari

Kontrola rozproszenia uwagi pomaga ukryć elementy na stronie internetowej, które zakłócają przeglądanie

Podświetla kluczowe informacje ze strony internetowej, którą odwiedzasz, wraz z podsumowaniami, lokalizacjami i nie tylko

Przeprojektowany czytnik oferuje jeszcze więcej sposobów korzystania z artykułów dzięki uproszczonemu widokowi czytanego artykułu, podsumowaniu i spisowi treści w przypadku dłuższych artykułów

Hasła

Aplikacja Hasła umożliwia widzisz wszystkie swoje dane uwierzytelniające do witryn i aplikacji w jednym miejscu, co jeszcze bardziej ułatwia dostęp do haseł, kluczy dostępu, haseł Wi-Fi i kodów weryfikacyjnych

Kody weryfikacyjne do uwierzytelniania dwuskładnikowego można skonfigurować bezpośrednio w Hasłach, dzięki czemu można je łatwo skopiować lub automatycznie wypełnić w Safari bez otwierania aplikacji uwierzytelniającej

Bezpieczna synchronizacja zapewnia, że ​​konta zapisane w Hasłach bezproblemowo synchronizują się z iCloud z kompleksowym szyfrowaniem, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp na innych urządzeniach

Obsługa systemu Windows za pośrednictwem aplikacji Hasła iCloud, dzięki czemu można uzyskać dostęp do haseł na urządzeniach z systemem Windows

Mapy

Mapy topograficzne wyświetlają takie elementy, jak szlaki, linie konturowe, wysokość i punkty zainteresowania

Wędrówki są dostępne we wszystkich parkach narodowych USA i można je zapisać na urządzeniu, aby uzyskać do nich dostęp w trybie offline

Niestandardowe trasy spacerowe i piesze można tworzyć za pomocą kilku dotknięć na wędrówki po parku, regularne ćwiczenia w okolicy, wycieczki piesze na wakacjach i nie tylko

Biblioteka miejsc łączy wszystkie zapisane miejsca, przewodniki i trasy piesze w jednym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp

Gry

Tryb gry minimalizuje aktywność w tle, aby utrzymać najwyższą liczbę klatek na sekundę i znacznie poprawia responsywność dzięki bezprzewodowym akcesoriom, takim jak kontrolery gier i AirPods

Portfel

Funkcja Tap to Cash umożliwia szybką i prywatną wymianę Apple Cash bez udostępniania numerów telefonów ani adresów e-mail, wystarczy trzymać telefony obok siebie

Nowe projekty karnetów mają piękny nowy wygląd i świetne nowe funkcje, w tym nowy przewodnik po wydarzeniu z przydatnymi informacjami o miejscu wydarzenia i inteligentnymi rekomendacjami z ulubionych aplikacji Apple

Nowe sposoby płacenia ratami i nagrodami za obsługiwane karty kredytowe i debetowe podczas płatności za pomocą Apple Pay online i w aplikacje

Dziennik

Stan umysłu można rejestrować bezpośrednio z poziomu Dziennika, a emocje lub nastrój rejestrowane w aplikacji Zdrowie są zawarte w Sugestiach dotyczących dziennika

Widok Spostrzeżenia pokazuje Twoje serie pisarskie, kalendarz i inne zabawne statystyki, które pomagają śledzić cele dziennika

Wyszukiwanie umożliwia łatwe znajdowanie poprzednich wpisów, a możliwość sortowania pokazuje wpisy w preferowanej kolejności

Widżety na ekranie głównym i ekranie blokady pokazują Twoją bieżącą serię lub monity pisarskie, które zmieniają się w ciągu dnia, dzięki czemu możesz zastanowić się nad tym, co dzieje się w danej chwili

Telefon

Wyszukiwanie ostatnich połączeń pomaga znaleźć poprzednie połączenia, pocztę głosową i kontakty przy użyciu numerów telefonów, nazw lub nawet słowa przepisanego z poczty głosowej

Wyszukiwanie za pomocą klawiatury pomaga szybko znaleźć i zadzwonić do istniejących kontaktów, wpisując ich numer lub nazwę na klawiaturze alfanumerycznej

Automatyczny tryb mikrofonu wybiera odpowiedni tryb mikrofonu dla Ciebie, przełączając się między trybem izolacji głosu, szerokim spektrum i trybem standardowym w zależności od Twojego otoczenia

Prywatność

Zablokowane aplikacje pozwalają chronić poufne aplikacje i informacje w nich zawarte wymagając Face ID, Touch ID lub kodu dostępu do ich otwierania i ukrywając zawartość przed wyszukiwaniem, powiadomieniami i innymi miejscami w systemie

Ukryte aplikacje mają taką samą ochronę jak zablokowane aplikacje, a ponadto są umieszczane w nowym folderze ukrytych aplikacji, który jest zablokowany i nie będziesz otrzymywać powiadomień ani połączeń z aplikacji

Ulepszone uprawnienia Kontakty umożliwiają wybór kontaktów do udostępnienia aplikacji

Ulepszone parowanie Bluetooth pozwala programistom oferować płynne parowanie, chroniąc jednocześnie Twoją prywatność

AirPods

Interakcje Siri bez użycia rąk pozwalają odpowiadać na ogłoszenia Siri za pomocą AirPods, po prostu kiwając głową „tak” lub potrząsając głową „nie”

Izolacja głosu w AirPods Pro zapewnia wyraźniejszą jakość połączeń dla osób, z którymi rozmawiasz, nawet w wietrznych warunkach lub w miejscach z głośnym hałasem w tle

Spersonalizowany dźwięk przestrzenny do gier z AirPods umieszcza Cię w środku akcji z dźwiękiem, który Cię otacza, w połączeniu z nowym interfejsem API dla programistów, który ułatwia włączanie niż kiedykolwiek

Aplikacja Apple TV

InSight dostarcza informacji w czasie rzeczywistym dla każdego filmu i programu Apple TV+ z udziałem żywych aktorów, który uzupełnia to, co oglądasz na ekranie

Funkcja Enhance Dialogue pozwala wyraźniej słyszeć, co jest powiedziane na ekranie, zwłaszcza gdy odtwarzane są głośne efekty lub muzyka

Bardziej dynamiczne napisy pojawiają się automatycznie w odpowiednich momentach, na przykład gdy język treści nie jest zgodny z językiem urządzenia, gdy wyciszysz dźwięk lub gdy przeskoczysz do tyłu podczas oglądania programu

Notatki

Nagrania audio można rozpocząć bezpośrednio z notatki i przechowywać wraz z powiązanymi komentarzami, listami kontrolnymi i dokumentami

Transkrypcje na żywo są wyświetlane podczas nagrywania dźwięku, a transkrypcje są w pełni przeszukiwalne, dzięki czemu zawsze możesz znaleźć to, czego potrzebujesz (iPhone 12 i nowsze)

Matematyka w Notatkach umożliwia wprowadzanie wyrażeń i równań do notatki, aby natychmiast je rozwiązać

Zwijane sekcje pomagają uprościć i ukryć tekst w długich notatkach; wystarczy dotknąć obok nagłówka sekcji, aby rozjaśnić notatki zawierające najwięcej tekstu

Podświetlanie tekstu w notatce za pomocą pięciu kolorów pozwala wyróżnić tekst

Dostępność

Śledzenie wzroku umożliwia sterowanie iPhone’em za pomocą oczu (iPhone 12 i nowsze oraz iPhone SE 3. generacji)

Music Haptics synchronizuje silnik iPhone Taptic Engine z rytmem utworów, dzięki czemu osoby głuche lub niedosłyszące mogą korzystać z katalogu Apple Music (iPhone 14 i nowsze)

Skróty wokalne pomagają osobom z poważnymi nietypowymi zaburzeniami mowy nagrywać niestandardowe wypowiedzi, które wyzwalają określone działania

Wskazówki dotyczące ruchu pojazdu mogą pomóc zmniejszyć chorobę lokomocyjną u pasażerów w poruszających się pojazdach, umieszczając na ekranie punkty, które poruszają się wraz z pojazdem, nie zakłócając treści

Ta wersja zawiera również inne funkcje i ulepszenia:

Emergency SOS Live Video umożliwia udostępnianie strumieniowego wideo i nagranych multimediów podczas połączeń alarmowych z uczestniczącymi operatorami alarmowymi w USA (iPhone 14 i nowsze)

Notatki matematyczne w Kalkulatorze umożliwiają ocenę wyrażeń, przypisywanie zmiennych, a nawet tworzenie wykresów na iPhonie

Kalendarz umożliwia tworzenie, wyświetlanie, edytowanie i uzupełnianie przypomnień wraz z wydarzeniami

Lista ostatnio usuniętych w Przypomnieniach umożliwia wyświetlanie i odzyskiwanie usuniętych przypomnień

Udostępnianie ekranu w SharePlay umożliwia stukanie i rysowanie na ekranie innej osoby lub proszenie o pozwolenie na zdalne sterowanie jej iPhonem i samodzielne podejmowanie działań

Sceny w Freeform umożliwiają organizowanie treści w sekcje, a następnie zapisywanie, etykietowanie i porządkowanie ich według własnego uznania

Przeprojektowany Fitness+ ułatwia znajdowanie spersonalizowanych rekomendacji lub wyszukiwanie czegoś konkretnego

Dostęp gościa w aplikacji Dom umożliwia zapewnienie odwiedzającym dostępu do zamków, drzwi garażowych i systemów alarmowych na podstawie daty i godziny

Informacje o zużyciu energii elektrycznej i planie taryfowym w aplikacji Dom są wyświetlane dla uprawnionych klientów po podłączeniu ich konta dostawcy usług komunalnych, zaczynając od Pacific Gas and Electric Company w Kalifornia

Asystent naprawy prosi o skonfigurowanie oryginalnych części Apple wymienionych w urządzeniu po naprawie (iPhone 12 i nowsze)

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Aktualizacje iOS 18 RC i iPadOS 18 RC nie dla wszystkich

Uaktualnienia iOS 18 RC i iPadOS 18 RC nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników. Pamiętajmy, że są to aktualizacje oddane w ręce deweloperów aplikacji oraz testerów. Apple planuje udostępnić je publicznie w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić 16 września. Wtedy też spodziewajmy się tvOS 18, macOS Sequoia oraz watchOS 11.

źródło: opracowanie własne