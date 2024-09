iOS 18.2 beta z Genmoji i Image Playground. Co nowego z aktualizacją?

iOS 18.2 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy ruszy za kilka tygodni. Co nowego tu znajdziemy? Wśród nowości mają pojawić się funkcje Genmoji oraz Image Playground z pakietu Apple Intelligence. Publiczne beta testy iOS 18.2 powinny rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

iOS 18.2 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które powinno zostać udostępnione do testów w przyszłym miesiącu. Obecnie Apple szykuje się do wydania uaktualnienia z numerkiem 18. Natomiast na etapie publicznego programu pilotażowego znajduje się aktualizacja 18.1, której sfinalizowanej wersji spodziewamy się w październiku. Jakie nowości szykuje producent z myślą o kolejnym systemie?

iOS 18.2 beta wprowadzi Genmoji i Image Playground

Rąbka tajemnicy w kwestii planów giganta z Cupertino ujawnia nam Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Tym razem dotyczą one kolejnych funkcji z pakietu Apple Intelligence, które firma planuje udostępnić użytkownikom iPhone’ów do testów wraz z aktualizacją iOS 18.2 beta. Co nowego ma się pojawić?

Pierwszą z nowości jest Genmoji z pakietu Apple Intelligence, co pozwala tworzyć własne emoji. Funkcja będzie dostępna w poglądowej wersji testowej już wraz z iOS 18.2 beta. Następnie mamy Image Playground, które producent opisuje w następujący sposób.

Twórz zabawne, oryginalne obrazy w ciągu kilku sekund dzięki Image Playground bezpośrednio w swoich aplikacjach. Twórz zupełnie nowe obrazy na podstawie opisu, sugerowanych koncepcji, a nawet osób z biblioteki zdjęć. Możesz łatwo dostosować styl i wprowadzić zmiany, aby dopasować je do wątku Wiadomości, tablicy Freeform lub slajdu w Keynote.

Kiedy aktualizacja iOS 18.2 beta dla iPhone’ów?

Program pilotażowy iOS 18.2 beta powinien rozpocząć się niedługo po wydaniu sfinalizowanego uaktualnienia z numerkiem 18.1, czego spodziewamy się w październiku. Testy potrwają co najmniej kilka tygodni. Co to oznacza w praktyce?

Aktualizacja iOS 18.2 z Genmoji oraz Image Playground nie zostanie udostępniona w finalnej wersji wcześniej niż w grudniu. Jeśli więc nie dołączycie na własnych iPhone’ach do publicznego programu pilotażowego, to na te nowości z pakietu Apple Intelligence trzeba będzie poczekać dłużej. Przy okazji pamiętajmy, że będą one dostępne tylko na modelach 15 Pro oraz 16, których premiera odbędzie się dziś wieczorem czasu w Polsce.

Oczywiście w aktualizacji pojawią się pewne także inne nowości, o których Gurman nie wspomniał. Te omówione dotyczą tylko pakietu Apple Intelligence, ale zapewne producent szykuje więcej nowych funkcji oraz udoskonaleń, które poznamy w trakcie beta testów. Na razie nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na dostępność oprogramowania w ramach programu pilotażowego.

