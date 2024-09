iPhone 17 Pro Max. Jakie zmiany i nowości szykuje Apple na 2025 r.?

iPhone 17 Pro Max to flagowiec Apple, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Jeśli nie jesteście zadowoleni z szesnastek, to zobaczmy jakie zmiany i nowości firma szykuje na przyszły rok. iPhone 17 Pro Max to smartfon, który otrzyma nowy czip Apple A19, udoskonalony aparat fotograficzny czy nowoczesny Bluetooth 6.0.