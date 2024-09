iOS 18. Kiedy aktualizacja i jakich nowości nie dostaną starsze iPhone’y?

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni za kilka dni. Kiedy to nastąpi i jakie modele smartfonów dostaną uaktualnienie? Wiemy, że iOS 18 trafi również na starsze iPhone’y, ale ich właściciele nie otrzymają dostępu do wszystkich nowości. Zobaczmy, jakie nowe funkcje wymagają nowszych urządzeń.

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która znajduje się obecnie na etapie beta testów. Choć te w zasadzie są już ukończone. Wiemy, że uaktualnienie trafi także na starsze telefony Apple, począwszy od modeli Xs i Xr. Kiedy to nastąpi? Jeszcze w tym miesiącu. Jednak ich właściciele nie dostaną wszystkich nowości i wybrane nowe funkcje nie zostaną udostępnione. Zobaczmy, co warto wiedzieć.

Kiedy aktualizacja iOS 18 dla iPhone’ów?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: kiedy zostanie udostępniona aktualizacja iOS 18 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów? Nastąpi to za około półtora tygodnia. Spodziewamy się, że Apple ruszy z procesem w okolicy 16-18 września.

Konkretny termin zostanie podany w trakcie wrześniowej konferencji, która rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19:00 czasu w Polsce. Wydarzenie potrwa około dwóch godzin. Potem deweloperzy i testerzy otrzymają build RC, a więc w zasadzie sfinalizowaną aktualizację, która w kolejnym tygodniu trafi w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów.

Starsze iPhone’y nie dostaną wszystkich nowości z iOS 18

Aktualizacja do iOS 18 zostanie udostępniona na te same telefony, które w zeszłym roku dostały uaktualnienie z numerkiem 17. To oznacza, że będą to iPhone’y Xs, Xs Max, Xr, SE 2. generacji i wszystkie nowsze. Wybrane nowości na starsze smartfony jednak nie trafią i będą wymagały do działania mniej leciwego urządzenia.

Oczywiście najważniejszą z nowości jest pakiet Apple Intelligence, który to na starsze iPhone’y (wraz z aktualizacją iOS 18.1) w ogóle nie trafi. Ta funkcja wymaga do działania modeli 15 Pro. Czego jeszcze zabraknie na starszych telefonach? Poniżej kilka przykładów.

Wzmocnienie dialogów w trakcie oglądania filmów – iPhone 11 i nowsze

Śledzenie wzroku – minimum iPhone 12 lub SE 3. generacji

Wiadomości przez satelitę – iPhone 14 i 15

Transkrypcja dźwięku na żywo – iPhone 12 i nowsze

Otwieranie zamków z użyciem UWB – co najmniej iPhone 11 (żaden SE tego nie wspiera)

Przy okazji warto dodać, że tryb gier ma działać na dowolnym telefonie z iOS 18, ale pewne funkcje wymagają nowszych słuchawek Apple. W przypadku spersonalizowanego dźwięku potrzebne są AirPods Pro, 3. generacja lub Max. Natomiast niższe opóźnienia zarezerwowano dla właścicieli AirPods Pro 2. generacji.

Na pocieszenie jest fakt, że starsze iPhone’y wraz z aktualizacją do iOS 18 otrzymają wiele innych nowości. Dotyczy to także właścicieli modeli Xs i Xr sprzed kilku lat.

źródło: opracowanie własne