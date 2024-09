iPhone 16 Pro. Nowości i zmiany, które obejmą aparat modeli Apple

iPhone 16 Pro to smartfon, który otrzyma aparat fotograficzny na pierwszy rzut oka zbliżony do poprzednika. Mimo to pojawią się spore nowości, różnice oraz zmiany, które obejmą kamerę. Zobaczmy, co nowego ma wprowadzić aparat fotograficzny telefonów iPhone 16 Pro oraz jakie udoskonalenia szykuje Apple.

iPhone 16 Pro i Max to smartfony, których aparat fotograficzny ma otrzymać różne zmiany oraz nowości. Sam projekt kamery przypomina nam to, co Apple serwuje od kilku lat. Jak to jednak mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Wiemy, że zostaną zaimplementowane różne udoskonalenia. Zobaczmy, co nowego ma się pojawić.

Aparat ultraszerokokątny z iPhone 16 Pro z sensorem 48 MP

Wiemy, że jedne z najważniejszych nowości w tym roku Apple przygotowało z myślą o obiektywie ultraszerokokątnym. Ten aparat otrzyma nowy sensor z 48-megapikselową matrycą, którą wcześniej otrzymał aparat szerokokątny. Pozwoli to na robienie bardziej szczegółowych zdjęć o rozmiarze pikseli 0,7 μm (lub 1,4 μm w przypadku łączenia 4w1).

Aparat ultraszerokokątny ma również wspierać forma ProRAW. Przy okazji wiemy, że Apple zamierza zaimplementować obsługę nowego standardu, którym jest JPEG-XL. Rozszerzy on funkcjonalność o dotychczasowe HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRAW czy ProRAW Max.

Różnice i zmiany w obiektywie szerokokątnym oraz teleobiektywie

Obiektyw szerokokątny z modeli iPhone 16 Pro i Max ma nadal współpracować z 48-megapikselowym sensorem dostarczonym przez Sony. Jego światło przysłony to f/1.78.

Więcej nowości pojawi się w przypadku teleobiektywu. Dotyczy to zwłaszcza mniejszego modelu telefonu z 6,3-calowym ekranem, który to otrzyma tym razem taką samą telekamerę, co wersja Max. Mowo o tetraprism z obsługą 5-krotnego zoomu optycznego (i 25-krotnego cyfrowego). Będzie ona współpracować z 12-megapikselowym sensorem.

Aparat iPhone 16 Pro to też nowości dla wideo

Apple przy okazji postanowiło wprowadzić udoskonalenia oraz nowości obejmujące nagrywanie filmów z użyciem kamer z modeli iPhone 16 Pro i Max. Telefony mają po raz pierwszy w historii zapewnić możliwość rejestrowania wideo w jakości 4K przy 120 fps (obecnie do 60 fps). Po połączeniu z zewnętrznym nośnikiem nie zabraknie obsługi ProRes 4K.

Co ciekawe Apple testowało również możliwość nagrywania filmów w jakości 8K, co telefony z iOS do tej pory nie oferują. Nie ma jednak pewności, że taka funkcja zostanie zaimplementowana w tym roku. Być może pojawi się później wraz z aktualizacją oprogramowania. Na razie nie jest to jasne.

Nowy przycisk oraz powłoka antyrefleksyjna

iPhone 16 Pro może również rozwiązać jeden z największych problemów kamer w telefonach Apple. Mowa o flarach, które pojawiają się na zdjęciach przy dużym nasłonecznieniu. Firma testowała nową powłokę antyrefleksyjną o nazwie ALD, co może zminimalizować ten niepożądany efekt.

Na koniec warto wspomnieć o nowym przycisku, który pozwoli na szybkie uruchamianie aplikacji kamery. Co ważne nie tylko tej domyślnej z iOS, bo użytkownik będzie mógł wybrać również rozwiązanie deweloperów trzecich.

