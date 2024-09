Apple Watch series 10 potwierdzony w iOS 18.1 beta? Nie do końca

Apple Watch series 10 to nadchodzące smartwatche z watchOS 11, które zobaczymy na początku przyszłego tygodnia. Nowe zegarki pojawiają się w przeciekach od dawna. Wiemy, że mają wprowadzić pewne zmiany dotyczące designu. Potwierdzenia doszukano się rzekomo w iOS 18.1 beta, gdzie miałaby zostać umieszczona plansza widoczna poniżej. Serwis źródłowy postanowił to zweryfikować.

Plansza z Apple Watch series 10 w iOS 18.1 beta

Zacznijmy do tego, że źródłem tej informacji jest leaker Majin Bu, który nie zawsze serwował sprawdzone plotki. Niedawno udostępnił na własnym koncie zrzut ekranowy, który widoczny jest poniżej. Ma on rzekomo prezentować start procesu konfiguracji nowego zegarka Apple Watch series 10 i ma to pochodzić z oprogramowania iOS 18.1 beta dla iPhone’ów, które obecnie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego.

W iOS 18.1 beta nie ma takiej grafiki z Apple Watch series 10.

Powyższa grafika ujawnia nam, że „Apple Watch series 10” ma ekran w większym stopniu wypełniający przód zegarka oraz węższe ramki. W zasadzie takie plotki pojawiały się już wcześniej, ale czy aby na pewno na tym obrazku rzeczywiście widoczny jest nowy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka? Okazuje się, że niekoniecznie.

iOS 18.1 beta nie ujawnia designu Apple Watch series 10

Redakcja serwisu 9to5Mac przejrzała kod źrodłowy iOS 18.1 beta i tam nie doszukano się wzmianek, jakoby wspomniana grafika mogła prezentować smartwatcha Apple Watch series 10. W rzeczywistości skłania się ona do tego, że jest to po prostu błąd natury technicznej, który związany jest z renderowaniem obrazów.

Pamiętajmy, że takie procesy odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, gdzie obraz umieszczony jest w ramce urządzenia. W tym przypadku zrzut ekranowy mógł być nieco zbyt duży i został nałożony na poprzednią generację zegarka, a to sprawia, że ramki wydają się cieńsze.

Co nie zmienia faktu, że Apple Watch series 10 rzeczywiście według plotek ma dostać cieńsze ramki wokoło ekranu, a same wyświetlacze mogą stać się nieco większe. Do wyboru ponownie będą dwa rozmiary. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w trakcie poniedziałkowej konferencji. Wydarzenie upłynie nam przede wszystkim pod znakiem nowych iPhone’ów 16, ale poza zegarkami z watchOS 11 mamy również zobaczyć słuchawki bezprzewodowe AirPods 4.

Natomiast iOS 18.1 beta to poglądowe oprogramowanie z pakietem funkcji Apple Intelligence. Jego premiera dla wszystkich użytkowników nie odbędzie się w tym miesiącu. Dopiero w październiku, a więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

źródło: 9to5mac