Mac Mini M4 to nowy komputer stacjonarny Apple, który podzieli los starszych MacBooków. Firma chce w nim umieścić nowoczesne złącza USB C i przy okazji pozbyć się przestarzałego USB A. Na szczęście w modelu Mac Mini M4 nie zabraknie interfejsów HDMI oraz Ethernet. Kiedy premiera nowej maszyny z macOS?

Mac Mini M4 to nowy komputer stacjonarny z macOS, którego premiery spodziewamy się jesienią. Wiemy, że ma on przypominać Apple TV, a już na pewno pod względem rozmiarów. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje o tej maszynie. Tym razem związane z zestawem portów, w tym USB C.

Apple w Mac Mini M4 umieści tylko USB C

Nowe szczegóły związane z komputerem Mac Mini M4 przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Tym razem są to informacje związane z portami, które otrzymają do dyspozycji użytkownicy maszyny.

Gurman twierdzi, że w przypadku uniwersalnej magistrali szeregowej użytkownicy komputera otrzymają do dyspozycji jedynie nowoczesne złącza USB C. Ma ich być pięć. Trzy znajdą się z tyłu obudowy, a dwa mają być umieszczone z przodu, skąd będzie można szybko uzyskać do nich dostęp.

Nowy Mac Mini M4 może wielkością przypominać Apple TV.

Apple w Mac Mini M4 planuje całkowicie zrezygnować ze starszych złączy USB A, na co wcześniej zdecydowano się w przypadku MacBooków. W obecnej generacji komputera można jeszcze znaleźć dwa takie interfejsy. W nowej maszynie ich zabraknie.

Na szczęście na pocieszenie jest fakt, że Apple nie zamierza zrezygnować z innych interfejsów. Komputer nadal ma dysponować złączami HDMI i Ethernet. Będzie też gniazdko zasilania oraz wiemy, że będzie to odrębny port i w tym celu nie zostanie wykorzystane jedno z obecnych USB C.

Kiedy premiera Mac Mini M4

Gurman przy okazji dodał, że Apple ma otrzymywać pierwsze dostawy komputera Mac Mini M4 we wrześniu, a to oznacza, że jego oficjalna zapowiedź musi być blisko. Nie nastąpi to jednak w trakcie specjalnej konferencji w przyszłym tygodniu, gdzie zobaczymy m.in. nowe smartfony z serii iPhone 16. Na nowe maszyny z macOS poczekamy dłużej.

Najbardziej prawdopodobnym momentem premiery nowych komputerów z macOS wydaje się być październik. Wiemy, że do sprzedaży trafią Maki Mini z dwoma procesorami z linii Apple M4. Będzie to podstawowy wariant z iPadów Pro oraz wersja Pro z większą liczbą rdzeni CPU i GPU. Ponadto w bazowej konfiguracji sprzętowej ma być zaimplementowane 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Apple pracuje nad nową klawiaturą z etui dla iPadów. Tym razem jednak nie dla modeli Pro, a z myślą o tańszych tabletach z logo nadgryzionego jabłka. Jej premiera ma odbyć się na początku 2025 r. Wiemy, że względem obecnej klawiatury zostanie ona pozbawiona aluminiowego case’u, jak to stało się w przypadku nowej Magic Keyboard dla iPadów Pro.

źródło