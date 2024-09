iPhone 16 Pro Max to smartfon, który otrzyma rekordowo małe ramki wokoło ekranu. Będą one najcieńsze wśród wszystkich smartfonów dostępnych na rynku. Po tym względem ma być jeszcze lepiej niż w modelu 15 Pro Max. Ramki smartfona iPhone 16 Pro Max mają mieć grubość na poziomie nieco ponad 1 mm.

iPhone 16 Pro Max to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nowe telefony z iOS 18 zobaczymy już za kilka dni. Wiemy, że największy z tegorocznych modeli otrzyma nie tylko większy ekran od poprzednika. Przy okazji jego ramki mają być rekordowo cienkie.

iPhone 16 Pro Max ma najcieńsze ramki w historii

Z informacji, które krążą po sieci wynika, że iPhone 16 Pro Max otrzyma najcieńsze ramki wśród wszystkich smartfonów dostępnych na rynku. Ich grubość wyniesie zaledwie 1,15 mm, choć wcześniejsze plotki mówiły o nieco większych na poziomie 1,2 mm. Jak to wypada w porównaniu z modelem 15 Pro Max?

Zeszłoroczny flagowiec Apple miał ramki wokoło ekranu o grubości 1,55 mm. Proste działanie matematyczne ujawnia nam więc, że w modelu iPhone 16 Pro Max zostały one zredukowane aż o około 40 proc. Pewnie zastanawiacie się, jak to przełoży się na rzeczywisty wygląd? Widać to na poniższej grafice, którą udostępniło źródło. Różnica rzeczywiście jest widoczna gołym okiem.

iPhone 16 Pro Max ma bardzo cienkie ramki (źródło: Apple Hub)

Z wcześniejszych plotek wynika, że Apple rozważało wykorzystanie technologii LIPO (low-injection pressure over-molding), co pozwoliłoby na zwiększenie współczynnika wypełnienia ekranem do przodu obudowy. Warto dodać, że gigant z Cupertino wcześniej wykorzystał to rozwiązanie w innych produktach. Pierwszy raz w zegarkach Apple Watch series 7.

iPhone 16 Pro Max ma największy ekran

Na tym nie koniec rekordów, bo iPhone 16 Pro Max otrzyma również największy ekran wśród wszystkich telefonów z iOS. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, a więc o 0,2 cala większy względem poprzednika. Zmniejszenie ramek pozwoliło jednak na zachowanie nieszczególnie większych gabarytów.

Oczywiście iPhone 16 Pro Max będzie nieco większy względem modelu z 2023 r., ale wykorzystanie nowych rozwiązań pozwoliło na pewne zredukowanie wzrostu gabarytów. Wśród nich jest właśnie technologia, którą określono nazwą „Border Reduction Structure”.

Premiera nowych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka odbędzie się już 9 września. Kilka dni później ruszy przedsprzedaż, a rynkowy debiut telefonów zaplanowano na 20 września. W trakcie specjalnej konferencji zobaczymy cztery nowe urządzenia z iOS 18. iPhone 16 Pro Max będzie high-endowym z nich i jego ceny będą oczywiście najwyższe.

Dokładne ceny nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka nie są na razie znane, ale w przypadku modeli Pro spodziewajmy się kwot zaczynających się od około 6 tys. zł. Tanio z pewnością nie będzie, ale do tego zdążyliśmy już przywyknąć.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło