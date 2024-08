iPhone 16 Pro w kolorze Desert Titanium. Render ujawnia odcień

iPhone 16 Pro otrzyma nowy kolor obudowy i jest nim Desert Titanium. Odcień o takiej nazwie pojawia się w plotkach. Do sieci przedostał się render, który może ujawniać nam plany Apple związane z tą opcją smartfona iPhone 16 Pro. Nie będzie to brązowy wariant, a bardziej złoty, co można dostrzec na grafice.

iPhone 16 Pro otrzyma cztery kolorowy obudowy i wśród nich miał być odcień brązowy. Mogliśmy go już wcześniej oglądać na renderach czy zdjęciach prezentujących matryce. Wygląda jednak na to, że Apple zdecydowało się jednak na inny odcień. Jest nim złoty wariant o nazwie Desert Titanium, który to nie został dochowany w tajemnicy do oficjalnej premiery.

Render iPhone 16 Pro ujawnia nowy odcień

Do sieci przedostał się nowy render, na którym mamy okazję zobaczyć tył obudowy smartfona iPhone 16 Pro. Jest to telefon umieszczony w dedykowanym etui, które jest przezroczyste. Stąd też mamy okazję ujrzeć nowy kolor, którym jest… złoty, piaskowy lub coś w tym stylu.

iPhone 16 Pro w kolorze Desert Titanium (źródło: 9to5Mac)

W zasadzie to już jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby w palecie kolorystycznej modeli iPhone 16 Pro miał powrócić złoty kolor lub różowozłoty odcień. Ma on zastąpić niebieski wariant, czyli tytan błękitny. Do niedawna spekulowano o ciemniejszej barwie brązowej. Wygląda jednak na to, że te przecieki były nietrafione.

Złoty iPhone 16 Pro to kolor Desert Titanium

Spekuluje się, że złoty iPhone 16 Pro otrzyma odcień o nazwie Desert Titanium. W Polsce będzie to więc pewnie tytan pustynny, piaszczysty lub coś podobnego. To jednak okaże się pewnie dopiero w dniu premiery.

Trzeba przyznać, że ten kolor prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście na razie mamy tylko render i rzeczywiste wykończenie obudowy na żywo może mieć trochę inny odcień, co warto mieć na uwadze. Widoczna wyżej grafika ujawnia nam jeszcze jedną nowość. Co to takiego?

Złoty iPhone 16 Pro przypomina jeden z odcieni słuchawek Beats.

Wiemy, że Apple w smartfonach iPhone 16 Pro (ale nie tylko, bo w dwóch tańszych modelach również) planuje umieścić dodatkowy przycisk, tak zwany Capture Button. Służy on do uruchamiania aparatu fotograficznego i dziś już wiemy, że w ten sposób będzie można włączać aplikacje firm trzecich, a nie tylko domyślną z systemu iOS.

Premiera smartfonów iPhone 16 blisko

Oficjalna premiera smartfonów iPhone 16 została zaplanowana na 9 września. Kilka dni później (13.09) rozpocznie się przedsprzedaż. Natomiast rynkowy debiut został zaplanowany na 20 września. W trakcie wydarzenia zobaczymy również inne produkty. Wśród nich będą smartwatche Apple Watch series 10 oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods 4.

Ponadto w trakcie wrześniowej konferencji poznamy datę premiery nowych systemów operacyjnych, które zapowiedziano w trakcie WWDC24 w czerwcu. Mowa o tvOS, iPadOS i iOS 18, watchOS 11, visionOS 2 oraz macOS Sequoia. Wszystkich z nich spodziewamy się w okolicy połowy przyszłego miesiąca.

