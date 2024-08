iOS 18 beta 8 i iOS 18.1 beta 3. Co nowego z aktualizacją?

iOS 18 beta 8 i iOS 18.1 beta 3 to nowe uaktualnienie, które Apple udostępniło testerom. Co nowego tu znajdziemy? Są pewne nowości oraz zmiany widoczne gołym okiem, ale te dotyczą w szczególności aktualizacji iOS 18.1 beta 3. Wynika to z faktu, że Apple jeszcze rozwija to uaktualnienie dla iPhone’ów.

iOS 18 beta 8 i iOS 18.1 beta 3 zostały udostępnione przez Apple w środowy wieczór. Ciekawostką jest przede wszystkim pierwsza aktualizacja z obu wymienionych, gdyż spekulowano, że jej nie będzie i kolejnym wydaniem miała być wersja RC. Zobaczmy, co nowego wprowadzają nowe uaktualnienia dla iPhone’ów.

Co nowego z aktualizacją iOS 18 beta 8

Aktualizacja iOS 18 beta 8 jest niewielka, bo waży tylko kilkaset megabajtów. Jej mały rozmiar pozwala więc nam sugerować, że próżno tu szukać przełomowych nowości. Apple w przypadku tego oprogramowania jest na etapie finalizowania prac oraz usuwania ostatnich błędów.

Pamiętajmy, że uaktualnienie z numerkiem 18 jest już w zasadzie gotowe i czeka na wrześniową premierę dla wszystkich. W drugim tygodniu września deweloperzy oraz testerzy otrzymają wydanie RC, które będzie już ostatnim przed sfinalizowaną aktualizacją mającą trafić w połowie przyszłego miesiąca w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów.

Nowości i zmiany w iOS 18.1 beta 3

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku uaktualnienia iOS 18.1 beta 3, gdzie nowości nie brakuje i są to zmiany widoczne gołym okiem. Dotyczą one nie tylko pakietu funkcji AI Apple Intelligence. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Zacznijmy od wspomnianego Apple Intelligence. Chcąc uzyskać dostęp do pakietu funkcji AI nie trzeba już zmieniać regionu na Stany Zjednoczone, co przed aktualizacją iOS 18.1 beta 3 było wymagane. Teraz taka konieczność znikła. Następnie mamy nowość w aplikacji Zdjęcia i jest to narzędzie Clean Up. Pozwala ono na usuwanie zbędnych elementów z fotek.

Wraz z iOS 18.1 beta 3 zmienia się także zakres powiadomień generowanych z wykorzystaniem Apple Intelligence. Wcześniej obejmował on tylko aplikacje Mail oraz Wiadomości. Teraz również inne, co znacząco zwiększa możliwości tej funkcji.

Warto też wspomnieć o pewnej nowości, którą umieszczono w macOS Sequoia 15.1 również znajdującym się na etapie testów. Trzecia beta nowego systemu operacyjnego dla komputerów Mac ma nową opcję dostępną w App Store. Dzięki niej aplikacje pochodzące z tego sklepu można w końcu instalować na zewnętrznych nośnikach.

iOS 18.1 oraz macOS Sequoia z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence nie będą dostępne dopiero po wrześniu. Firma planuje udostępnić te aktualizacje w sfinalizowanej formie dopiero w październiku. Możliwe, że zbiegnie się to w czasie z prezentacją pierwszych komputerów Mac z czipami M4.

źródło: opracowanie własne