iPhone 17 to seria smartfonów, które gigant z Cupertino zaprezentuje dopiero za rok. Ich premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Wiemy, że telefony otrzymają czip Apple A19. Wygląda też na to, że czeka nas zwiększenie rozmiaru pamięci operacyjnej RAM.

Ile pamięci RAM w modelach iPhone 17?

Apple w dotychczasowych modelach stosuje kości w rozmiarze 8 GB (15 Pro) lub 6 GB (15). W smartfonach, które zostaną zaprezentowane za niespełna dwa tygodnie, pamięć RAM ma mieć rozmiar w postaci 8 GB i dotyczy to wszystkich z nowych telefonów. Jak to ma wyglądać w przypadku serii iPhone 17? Pewne informacje na ten temat dostarczył jeden z chińskich leakerów, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Każdy ze smartfonów iPhone 17 otrzyma czip Apple A19 i dowiadujemy się, że gigant z Cupertino planuje umieścić we wszystkich telefonach 12 GB pamięci RAM. Tak więc jej rozmiar zostanie zwiększony względem tegorocznych urządzeń (i modelu SE 4) o dodatkowe 4 GB.

Informacje te poniekąd wiążą się z planami giganta z Cupertino związanymi z komputerami Mac. Wszystkie nowe maszyny z czipem M4 oraz systemem macOS mają mieć wbudowane co najmniej 16 GB pamięci RAM i w ten sposób producent pozbędzie się wariantów mających tylko 8 GB.

Oczywiście wiąże się to z pakietem funkcji AI Apple Intelligence. Jak dobrze wiemy, ten do działania wymaga co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i jej zwiększenie sprawi, że możliwości te ulegną wzrostowi, co pozwoli na przetwarzanie bardziej złożonych zadań.

iPhone 17 z czipem Apple A19

Przyszłoroczne telefony z iOS 19 otrzymają oczywiście nowy procesor o nazwie Apple A19. Powinien on trafić do wszystkich smartfonów z serii iPhone 17, bo podobne plany producent ma w związku z tegorocznymi modelami, które otrzymają układ A18.

Dokładne szczegóły nowego czipu nie są na razie znane. Producent z pewnością skupi się na udoskonaleniach obejmujących CPU oraz GPU, jak i NPU wykorzystywanego do przetwarzania zadań opartych na AI.

Warto dodać, że same informacje o zwiększeniu pamięci RAM w modelach iPhone 17 również nie są nowe. Tego typu spekulacje przedstawił niedawno Jeff Pu, analityk firmy Haitong, który również mówił o kościach w rozmiarze 12 GB. Jednak wspominał on wyłącznie o telefonach 17 Pro i Pro Max. Natomiast w tańszym smartfonie miałoby to nadal być 8 GB.

