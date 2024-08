iPhone 16 Pro otrzyma taki aparat. Wycieka specyfikacja kamery

iPhone 16 Pro to smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni. Jaki aparat fotograficzny otrzyma telefon? Do sieci przedostała się specyfikacja związana z kamerą modeli iPhone 16 Pro oraz dwóch tańszych urządzeń, które szykuje Apple. Zobaczmy, jakie zmiany są w drodze.

iPhone 16 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna kamery, która ujawnia nam planowane przez producenta zmiany. Co nowego się pojawi? Pewne informacje na ten temat uzyskał serwis źródłowy.

Jaki aparat fotograficzny z iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro i Max w tym roku dostaną takie same kamery. Firma nie planuje wprowadzić tak dużych różnic w teleobiektywie obu smartfonów, jak to miało miejsce w przypadku zeszłorocznych telefonów.

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.78 ma współpracować z 48-megapikselowym sensorem z rozmiarem pikseli 1.22u. Teleobiektyw tetraprism ma światło przysłony f/2.8 z 12-megapikselowym czujnikiem. Duża zmiana obejmie ostatni z aparatów fotograficznych dla zdjęć ultraszerokokątnych.

Obiektyw ultraszerokokątny, który tym razem będzie połączony z 48-megapikselowym sensorem, będzie w stanie robić zdjęcia (w pełnej rozdzielczości) w rozmiarze pikseli na poziomie 0,7u. Natomiast w przypadku ich łączenia (4w1) ma to być 1,4u. Nie zabraknie też wsparcia dla funkcji ProRAW.

Kamera z iPhone 16 Pro obsłuży nowy format

Warto dodać, że z myślą o kamerze z modeli iPhone 16 Pro Apple przygotowało wsparcie dla nowego formatu. Mowa o JPEG-XL. Dołączy on do istniejących, czyli m.in. HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw oraz ProRAW Max.

Przy okazji warto wspomnieć o nowej opcji z zakresu nagrywania filmów. Mowa o wsparciu dla formatu w jakości 3K przy 120 fps oraz z obsługą Dolby Vision. Oczywiście nie zabraknie również rejestrowania filmów w 4K przy 60 fps czy Full HD z 240 klatkami na sekundę.

Aparat dwóch tańszych telefonów zaoferuje mniej możliwości, bo znajdą się tam dwa obiektywy. Główny ze światłem f/1.6 będzie współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna otrzyma nieco jaśniejszy obiektyw (ze światłem f/2.2) połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Nie zabraknie też wsparcia dla dwukrotnego zoomu optycznego.

Apple umieści w modelach iPhone 16 nowy przycisk

Wszystkie cztery nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka otrzymają także na boku obudowy dodatkowy przycisk w postaci Capture, który umożliwi szybkie włączanie aparatu i robienie zdjęć. Warto dodać, że w ten sposób będzie można uruchamiać także aplikacje deweloperów trzecich, a nie tylko tą domyślną od Apple.

Premiera smartfonów z serii iPhone 16 ma odbyć się 10 września. Obecnie czekamy, aż firma potwierdzi termin, co powinno nastąpić w tym tygodniu. W trakcie wydarzenia zobaczymy także smartwatche Apple Watch series 10 oraz słuchawki AirPods 4.

źródło: AppleInsider