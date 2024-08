iPhone 16, Apple Watch series 10 i AirPods 4 z datą premiery

iPhone 16, Apple Watch series 10 oraz AirPods 4 to nowe produkty, które zobaczymy za kilkanaście dni. Pojawiła się data premiery nowości z logo nadgryzionego jabłka. Przekazało ją sprawdzone w przeszłości źródło. Czy poza iPhone 16, Apple Watch series 10 i AirPods 4 we wrześniu zobaczymy coś jeszcze?

iPhone 16, Apple Watch series 10 oraz AirPods 4 to nowości, które w plotkach pojawiają się od dłuższego czasu. Producent na razie nie ujawnił terminu najbliższej konferencji, gdzie zaprezentuje wymienione produkty. Data premiery pojawia się w plotkach i teraz została potwierdzona przez bardzo rzetelne źródło, które w przeszłości serwowało nam niejednokrotnie sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino.

Data premiery iPhone 16

Wspomnianą data premiery smartfonów iPhone 16 oraz zegarków Apple Watch series 10 jest 10 września (wtorek). Taki termin pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Teraz potwierdził go Mark Gurman z Bloomberga. Sam producent na razie milczy w tej kwestii, co jednak wkrótce ma ulec zmianie.

Gurman twierdzi, że gigant z Cupertino roześle informacje o wrześniowej konferencji do mediów już w przyszłym tygodniu. Nastąpi to więc pewnie na kilkanaście dni przed planowaną datą premiery. Spodziewamy się, że event rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu i potrwa około dwóch godzin. Sprzedaż nowych telefonów ma ruszyć 20 września.

Smartfony z serii iPhone 16 będą oczywiście gwoździem programu wrześniowego wydarzenia. Firma zaprezentuje cztery nowe telefony. Wszystkie z nich dostaną czip A18 ze wsparciem dla Apple Intelligence oraz udoskonalone aparaty fotograficzne. W modelach Pro spodziewamy się większych ekranów. W dwóch tańszych przeprojektowanych kamer.

Wraz z iPhone 16 Apple Watch series 10 i AirPods 4

Smartwatche z linii Apple Watch series 10 to kolejne nowości, które zobaczymy za kilkanaście dni. Nowe zegarki wniosą różne udoskonalenia oraz zmiany. W tym nowe czipy i funkcje. Wraz z nimi spodziewamy się także odświeżonych modeli z pozostałych dwóch serii. Mowa o Ultra oraz SE 3. generacji.

Ostatnią z nowości, które mamy zobaczyć w trakcie wrześniowej konferencji, są nowe słuchawki bezprzewodowe z serii AirPods 4. Tym razem będą to dwa modele. Te droższe mają zaoferować pudełeczko z ładowaniem bezprzewodowym oraz obsługę ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów z otoczenia. W obu wariantach etui otrzyma USB C.

Oczywiście w trakcie wrześniowej konferencji poznamy również datę premiery iOS 18 oraz pozostałych nowych systemów operacyjnych. Powinny one zostać udostępnione na kilka dni przed 20 września, kiedy to smartfony iPhone 16 trafią do sklepów.

W trakcie wrześniowej konferencji nie zobaczymy komputerów Mac z czipem Apple M4. Wiemy, że w drodze są nowy Mac Mini, iMac i MacBooki. Na ich premierę trzeba będzie jednak poczekać dłużej. Prawdopodobnie do października.

źródło