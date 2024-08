Apple A18 z iPhone 16 vs A17. Jakie zmiany i różnice się pojawią?

Apple A18 to procesor, który trafi pod obudowę smartfonów iPhone 17. Jakie zmiany i nowości pojawią się w tym czipie względem A17 z poprzednich modeli? Zobaczmy, co nowego można spodziewać się w Apple A18 oraz jakie różnice zostaną zaimplementowane w układzie umieszczonym pod obudową telefonów iPhone 16.

Apple A18 to czip mający trafić pod obudowę smartfonów iPhone 16, których premiery spodziewamy się we wrześniu. Jakie zmiany oraz różnice pojawią się w tym procesorze względem układu A17 z zeszłorocznych modeli 15 Pro? Nowości i ulepszeń nie zabraknie. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Apple A18 to czip dla wszystkich modeli iPhone 16

Wiemy, że w tym roku firma planuje umieścić ten sam procesor we wszystkich modelach z serii iPhone 16, a nie tylko wersjach Pro, jak to bywało w ostatnim czasie. Tym czipem jest Apple A18, który w porównaniu do A17 Pro z pewnością zaoferuje liczne udoskonalenia oraz nowości. Zacznijmy jednak od samego procesu.

Apple A18 to procesor, który zostanie wykonany w 3-nm litografii, jak to było w przypadku A17. Wiemy, że będzie to druga generacja procesu w tym rozmiarze firmy TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), która zajmuje się jego produkcją. To N3E, a więc technologia, którą Tajwańczycy określili słowami: „tańsza” oraz o „lepszej wydajności w porównaniu do poprzedniego procesu N3B”.

Jakie zmiany i różnice w Apple A18 vs A17

Wiemy już, że Apple A18 będzie więc procesorem wytwarzanym w 3-nm litografii, a zmianą jest inny oraz ulepszony proces produkcji. Oczywiście na tym nie koniec nowości. Będą też inne różnice w porównaniu do A17 z 2023 r. Jakie?

Pierwsze różnice dotyczą taktowania rdzeni CPU. Spodziewajmy się, że procesor dla modeli iPhone 16 ponownie otrzyma dwa rdzenie wydajnościowe oraz cztery energooszczędne. W A17 te pierwsze pracują z zegarem na poziomie 3780 MHz, czyli o 9 proc. większym względem A16. Jeśli w tym roku planowany jest podobny skok wydajnościowy, to częstotliwość pracy szybszych rdzeni CPU wyniesie już około 4 GHz!

Wczesne benchmarki Apple A18 z iPhone 18 pokazują niezłą wydajność.

Oczywiście wraz ze wzrostem taktowania powinniśmy spodziewać się lepszej wydajności. W przypadku CPU pewnie o około 10-20 proc. Natomiast w GPU może być to więcej, ale szczegóły na ten temat nie są na razie znane i pewnie poznamy je dopiero po premierze nowych telefonów.

Czip A18 to również nowy silnik neuronowy. Spodziewajmy się, że jego moc może być nawet dwukrotnie wyższa w porównaniu do procesora A17. To pozwoli na znaczący wzrost przetwarzania zadań z pakietu Apple Intelligence. Do tego dodajmy, że wszystkie cztery smartfony iPhone 16 otrzymają 8 GB pamięci RAM, co również wiąże się z obsługą tej funkcji.

Dokładne szczegóły, zmiany oraz nowości zaimplementowane w czipie Apple A18 poznamy w trakcie wrześniowej konferencji. Producent z pewnością poświęci temu układowi co najmniej kilka minut z tego wydarzenia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne