macOS Sequoia z iOS 18. Kiedy aktualizacja z numerkiem 15.1?

macOS Sequoia to nowy system operacyjny dla komputerów Mac. Kiedy odbędzie się premiera oprogramowania i co z aktualizacją z numerkiem 15.1? Wygląda na to, że tym razem debiut macOS Sequoia zbiegnie się w czasie z iOS 18, a więc w połowie września. Jednak na uaktualnienie z Apple Intelligence poczekamy dłużej.