iPhone 16 Pro. Część opakowania telefonu ujawnia istotny szczegół

iPhone 16 Pro zbliża się wielkimi krokami. Premiera telefonów Apple zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekło zdjęcie, które prezentuje część opakowania. Jest to papierowa plomba, która znajdzie się na pudełkach smartfonów iPhone 16 Pro. Fotografia ujawnia nam pewien istotny szczegół.

iPhone 16 Pro to sztandarowy smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Im bliżej jesteśmy premiery, tym dochodzi do coraz częstszych przecieków. Najnowszym z nich jest zdjęcie, na którym uwieczniono element opakowania telefonu. Niby nic takiego, ale można tam dostrzec pewną informację, która niedawno pojawiła się w plotkach.

Element opakowania modelu iPhone 16 Pro ujawnia szczegół

Apple od lat zleca produkcję własnych telefonów chińskim fabrykom Foxconnu, choć nie tylko. Jednak od jakiegoś czasu mogliśmy zauważyć coraz większe inwestycje giganta z Cupertino poczynione w Indiach. Już od jakiegoś czasu odbywa się tam produkowanie wybranych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka.

Wspomniane zdjęcie fragmentu opakowania widoczne jest niżej. Jest to papierowa plomba, która znajdzie się w pudełkach smartfonów iPhone 16 Pro. Widać nazwę telefonu oraz coś jeszcze. To fraza „Assembled in India”. To oznacza jedno.

Zdjęcie części opakowania iPhone 16 Pro ujawnia istotny szczegół.

Produkcja (tudzież montaż) telefonów iPhone 16 Pro będzie odbywać się również w Indiach, co zapewne już trwa, bo Apple zazwyczaj zleca uruchomienie masowej produkcji nowych telefonów na kilka tygodni przed ich rynkową premierą.

Nie zdziwmy się, gdy dany egzemplarz smartfona będzie pochodzić nie z Chin, a właśnie z linii montażowej w Indiach. Choć na razie nie wiadomo, które dokładnie rynki mają zaopatrywać fabryki w nowe smartfony produkowane w tym konkretnym kraju. Możliwe, że nie europejskie, ale to wyjaśni się z czasem.

Premiera iPhone 16 Pro we wrześniu

Apple na razie jeszcze nie potwierdziło terminu premiery nowych telefonów. Wraz z modelami iPhone 16 Pro i Max zobaczymy również dwa tańsze smartfony z iOS 18, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Przecieki mówią o tym, że kolejna konferencja firmy odbędzie się 10 września.

Jeśli powyższy termin jest prawdziwy, to Apple potwierdzi go zapewne pod koniec sierpnia. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu. Ewentualnie poznamy inną datę premiery, co wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych dni.

Wiemy, że smartfony z serii iPhone 16 Pro po raz pierwszy od kilku lat „urosną”. Apple umieści w nich ekrany o przekątnych 6,3 oraz 6,9 cala. Poza tym spodziewajmy się udoskonalonych aparatów fotograficznych oraz innych zmian i ulepszeń. W przypadku tańszych telefonów uwagę będzie przykuwać przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny na tylnym panelu obudowy z obiektywami umieszczonymi jeden pod drugim.

