iOS 18 beta 8 nie będzie. Kiedy aktualizacja w wersji RC?

iOS 18 RC to sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą wkrótce dostaną testerzy. Kiedy to nastąpi i co z programem pilotażowym, który zaczął się w czerwcu? Apple udostępniło już ostatnie wydanie iOS 18 beta i jeśli czekacie na kolejne, to już go nie będzie. W międzyczasie trwają testy wydania z numerkiem 18.1.iOS 18 RC to aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, która nadejdzie po edycjach beta. Apple udostępniło niedawno deweloperom siódmą betę. Potem ta sama kompilacja trafiła w ręce publicznych testerów (jako piąta beta). Pewnie zastanawiacie się więc nad tym, kiedy można spodziewać się kolejnej odsłony? Cóż… przed nami już tylko wydanie RC.

Apple nie udostępni iOS 18 beta 8

W tym roku program pilotażowy zakończył się na ostatnim wydaniu z cyferką 7. Jeśli więc czekacie na iOS 18 beta 8, to nie mamy dobrych (choć niekoniecznie) wieści. Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino, stwierdził, że program pilotażowy w zasadzie dobiegł końca.

To oznacza, że w przyszłym tygodniu deweloperzy nie dostaną iOS 18 beta 8 i siódme wydanie było ostatnim. Gurman twierdzi, że prace nad nowym oprogramowaniem dla iPhone’ów dobiegły końca. Pozostały jedynie te, które związane są z nowym hardware, którego premiera planowana jest na przyszły miesiąc. Tutaj oczywiście mowa o smartfonach iPhone 16, których rynkowy debiut ma odbyć się we wrześniu. Co dalej?

Kiedy aktualizacja iOS 18 RC?

Kolejną aktualizacją nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą otrzymają deweloperzy oraz testerzy, nie będzie więc wydanie beta 8, a iOS 18 RC. Co to takiego?

Skrót RC pochodzi od słów „Release Candidate”, czyli jest to „kandydat do wydania finalnego”. Jeszcze przed laty Apple korzystało z nazwy Golden Master (GM), ale potem zdecydowano się na zmianę.

iOS 18 RC będzie więc już w zasadzie sfinalizowaną aktualizacją, którą później otrzymają wszyscy użytkownicy kompatybilnych iPhone’ów. Wtedy też powinniśmy poznać oficjalny wykaz zmian. Choć oczywiście nie można wykluczyć, że w czasie okresu przejściowego Apple nie udostępni jeszcze wersji RC2 z pewnymi poprawkami. W przeszłości już tak bywało.

Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się aktualizacja iOS 18 RC. Może to nastąpić w dniu wrześniowej konferencji, która to jednak nadal nie ma potwierdzonego terminu. Plotki mówią o 10 września. Możliwe jednak, że w tym roku nastąpi to szybciej. Na przykład już w przyszłym tygodniu. Na więcej informacji na ten temat trzeba będzie poczekać.

Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie iOS 18 beta. Nie spodziewajmy się (przed wydaniami RC) również nowych wersji testowych systemów macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 18. Ich premiery również spodziewamy się we wrześniu, a tymczasem w trakcie testów pozostają wydania z numerkami 18.1 i macOS 15.1 z Apple Intelligence.