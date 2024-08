iOS 18 beta 7. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 18 beta 7 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Czy znajdziemy tu jakieś nowości? Na tym etapie programu pilotażowego Apple może dodać jeszcze jakieś zmiany. Nie spodziewajmy się jednak, że w iOS 18 beta 7 będzie ich za wiele. Firma niedługo zacznie finalizować nowy software.

iOS 18 beta 7 to najnowsza wersja poglądowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów, którego program pilotażowy trwa od czerwca. Co nowego tu znajdziemy? W szóstej odsłonie oprogramowania nie brakowało nowości i zmian. W przypadku nowej wersji raczej będzie ich mniej.

Aktualizacja iOS 18 beta 7 na razie dla deweloperów

Uaktualnienie iOS 18 beta 7 zostało udostępnione na razie w ręce deweloperów aplikacji, którzy mają dostęp od czerwca. W lipcu ruszył publiczny program pilotażowy. Wkrótce ten sam build trafi w ręce testerów, którzy dołączyli do testów w zeszłym miesiącu. Pewnie nastąpi to w ciągu jednego lub dwóch dni. W tym przypadku będzie to jednak piąte wydanie.

Firma w międzyczasie uruchomiła program pilotażowy iOS 18.1 beta z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence. To uaktualnienie w sfinalizowanej wersji powinno pojawić się dopiero w październiku. Przy okazji trwa program pilotażowy systemów iPadOS i tvOS z numerkami 18, watchOS 11, visionOS 2 oraz macOS Sequoia.

