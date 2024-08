iOS 17.6.2 to aktualizacja, której Apple jeszcze nie udostępniło. Tymczasem firma zdecydowała się na dziwny ruch i ponownie wydała na iPhone’y iOS 17.6.1. Ponadto użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka otrzymali uaktualnienia tvOS 17.6.1 oraz watchOS 10.6.1, które zawierają poprawki. Co nowego tu znajdziemy?

iOS 17.6.2 to aktualizacja, która miała rzekomo pojawić się na dniach. Tymczasem Apple w poniedziałkowy wieczór nieco zaskoczyło i zdecydowało się na wydanie innego uaktualnienia. Jest nim iOS 17.6.1, który w nieco zmienionej wersji ponownie trafia na iPhone’y. Co nowego tu znajdziemy i skąd taka decyzja? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

iOS 17.6.2 to nowa wersja iOS 17.6.1

Zacznijmy od tego, skąd pochodzą informacje o iOS 17.6.2 i dlaczego w zasadzie były słuszne. Poinformowało o nich źródło, które w przeszłości serwowało sprawdzone szczegóły związane z aktualizacjami szykowanymi przez Apple. W tym przypadku oprogramowanie miało mieć build oznaczony ciągami znaków 21G101 i/lub 21G102.

Tymczasem Apple w poniedziałkowy wieczór udostępniło ponownie aktualizację numerkiem 17.6.1, którą pierwotnie wydano kilkanaście dni temu. Wtedy miała ona build 21G93. Ta nowa to kompilacja 21G101. To oznacza, że źródło informacji o wydaniu z numerkiem 17.6.2 miało w zasadzie rację co do tego, że takie oprogramowanie jest w drodze. Nie było jednak wiadomo, że będzie to ponownie software z tym samym numerem. Oficjalny wykaz zmian pozostał bez zmian. Jego treść widać niżej.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje problem, który uniemożliwiał włączenie lub wyłączenie zaawansowanej ochrony danych.

Wspomniany błąd zaawansowanej ochrony danych polegał na tym, że funkcji nie dało się włączyć (oraz poprawnie wyłączyć), co sygnowane było błędem. Łatka trafiła także na iPady w postaci uaktualnienia iPadOS 17.6.1. Nie wiadomo, co nowego dodało tu Apple (poza zmianą buildu). Na stronie z informacjami o poprawkach dotyczących bezpieczeństwa nadal nie ma żadnych wpisów.

Apple z iOS 17.6.1 udostępnia tvOS 17.6.1 i watchOS 10.6.1

Przy okazji udostępniono także dwie inne aktualizacje na smartwatche oraz Apple TV. Są to łatki watchOS 10.6.1 i tvOS 17.6.1. Tutaj oficjalne wykazy zmian również wspominają jedynie o poprawkach błędów (niesprecyzowanych) i nie wiadomo, co dokładnie zmieniono. Ponownie na stronie poświęconej poprawkom z zakresu bezpieczeństwa nie pojawiają się żadne wpisy dotyczące tych konkretnych patchy.

Możliwe, że Apple zdecydowało się na ponowne wydanie iOS 17.6.1 po to, aby zachować zgodność numeracji z pozostałymi łatkami. Patche tvOS 17.6.1 i watchOS 10.6.1 udostępniono po raz pierwszy, bo wcześniej w tym miesiącu ich nie wydano. To jednak wyłącznie nasze przypuszczenia, bo być może odpowiedź na pytanie związane z taką decyzją jest inna.

