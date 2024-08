iOS 17.6.2 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której premiera jest blisko. Kiedy ją zobaczymy i co nowego tu znajdziemy? Tym razem nie będą to nowości. Apple w uaktualnieniu iOS 17.6.2 umieści zapewne poprawki błędów. W tym być może również związane z zabezpieczeniami, czego ostatnio zabrakło.

iOS 17.6.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Ostatnim wydaniem oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka jest to oznaczone numerkiem 17.6.1. Zostało ono udostępnione kilkanaście dni temu. Wygląda na to, że w drodze jest kolejne uaktualnienie, które będzie zawierało jakieś poprawki błędów.

Aktualizacja iOS 17.6.2 bez nowości

Informacje o iOS 17.6.2 przekazało sprawdzone w przeszłości źródło na łamach serwisu X. Już wcześniej informowało ono o innych łatkach, nad którymi pracuje Apple. Tym razem zapewne jest podobnie. Co nowego wprowadzi ta aktualizacja oprogramowania i kiedy można się jej spodziewać?

Zacznijmy od tego, że aktualizacja iOS 17.6.2 ma buildy oznaczone ciągami znaków 21G101 i/lub 21G102. Tym razem nie ma co liczyć na nowości. Apple najpewniej skupiło się usunięciu znalezionych błędów, choć szczegółów na ich temat nie ma. Co to może być?

W poprzedniej aktualizacji usunięto uciążliwy błąd związany jedną z funkcji iPhone’ów. Nie pojawiły się natomiast żadne poprawki związane z zabezpieczeniami, choć większe uaktualnienie z numerem 17.6 zawierało ich całkiem sporo. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym razem zostaną zaimplementowane jakieś patche dotyczące bezpieczeństwa, ale to wyjaśni się za jakiś czas.

Kiedy aktualizacja iOS 17.6.2 dla iPhone’ów

Oczywiście wiele osób zastanawia się nad tym, kiedy pojawi się aktualizacja iOS 17.6.2? Dokładnego terminu nie znamy, ale można bezpiecznie założyć, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni. Kto wie, a może nawet jeszcze dziś? W każdym razie spodziewajmy się jej w niedługim czasie w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce.

Wraz z nową łatką dla iPhone’ów mogą pojawić się aktualizacje na inne urządzenia. Na przykład iPadOS 17.6.2 dla iPadów czy macOS 14.6.2 dla komputerów z logo nadgryzionego jabłka. To jednak na razie jest niewiadomą i powinno wyjaśnić się na dniach.

Oczywiście na większe nowości w oprogramowaniu dla iPhone’ów z linii 17.x nie ma już co liczyć. Apple obecnie skupia się na pracach związanych z iOS 18 oraz 18.1, które wprowadzą wiele nowych funkcji oraz udoskonaleń. Pierwsza z tych dwóch aktualizacji zostanie udostępniona we wrześniu. Natomiast druga w październiku.

Na pocieszenie jest fakt, że uaktualnienie do najnowszej wersji otrzymają wszystkie telefony, które rok temu dostały aktualizację z numerkiem 17. W br. Apple nie wykluczyło żadnych modeli iPhone’ów z listy wsparcia.

