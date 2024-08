iPhone 16 Pro otrzyma cztery kolory. Apple szykuje brązowy model

iPhone 16 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się we wrześniu. Do debiutu nowych telefonów Apple pozostało już kilka tygodni. Nie dziwi więc, że są one obecnie w ogniu przecieków. Jakie kolory obudowy szykuje tym razem producent? Plany marki ujawnia nam zdjęcie, które udostępnił w platformie X leaker Sonny Dickson. Rzućmy sobie na nową fotkę okiem.

Cztery kolory obudowy modelu iPhone 16 Pro

Apple z myślą o smartfonach iPhone 16 Pro szykuje dokładnie cztery kolory obudowy, a więc tyle samo, co przed rokiem czy wcześniej. Na zdjęciu udostępnionym przez Dicksona widać wszystkie z planowanych opcji. Trzy z nich to istniejące barwy, które znamy z obecnej generacji telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Widzimy, że modele iPhone 16 Pro mają mieć obudowy w odcieniach białego, czarnego oraz naturalnego tytanu. Ostatni to nowość w palecie kolorystycznej, który zastąpi obecny tytan błękitny. Przecieki mówiły o złotym kolorze, a tymczasem Apple przygotowało coś innego.

Brązowy iPhone 16 Pro wygląda świetnie

Nowością w palecie kolorystycznej telefonów z logo nadgryzionego jabłka będzie brązowy iPhone 16 Pro. To odcień nieco jaśniejszy, a nie ciemny, który prezentuje się naprawdę dobrze. Możemy się domyślać, że ten wariant będzie przewodnim i może pojawiać się na materiałach promocyjnych najczęściej.

iPhone 16 Pro otrzyma cztery kolory i wśród nich jest brązowy (fot.: Sonny Dickson/X).

Przy okazji dowiadujemy się, że Apple planuje wykorzystać nieco inny proces podczas wykańczania obudów telefonów. Ma on polegać na innej technice do barwienia tytanu. Ma to przełożyć się na bardziej błyszczące wykończeniem w porównaniu do efektu szczotkowanego aluminium, który znamy z modeli 15 Pro. To nowe może bardziej przypominać stal nierdzewną.

To oznacza, że Apple może powrócić do techniki, którą wykorzystywało wcześniej. Będzie to miało nie tylko efekt wizualny, ale pozwoli także na uzyskanie lepszej odporności na zarysowania. Nazwy nowych kolorów nie są jeszcze znane, ale producent ponownie pewnie wykorzysta w nich frazę „tytan”.

Premiera smartfonów z serii iPhone 16 ma odbyć się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Dokładny termin nie jest na razie znany, ale pewnie zostanie ogłoszony pod koniec sierpnia. Rynkowy debiut powinien odbyć się w drugiej połowie września. Poza modelami Pro w ofercie pojawią się dwa tańsze telefony, które otrzymają przeprojektowane aparaty fotograficzne oraz te same procesory A18. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać premiery.

