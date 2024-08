iOS 18.1 to aktualizacja dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie wersji beta. Wprowadza ona pewne nowości, w tym przede wszystkim wybrane funkcje z pakietu Apple Intelligence. Na tym jednak nie koniec. Firma poinformowała o zmianach, które dotyczą modułu NFC oraz Secure Element. Czego można się spodziewać?

Aktualizacja iOS 18.1 otworzy NFC i Secure Element

Apple poinformowało, że wraz z iOS 18.1 szykuje dla deweloperów ważne nowości oraz zmiany. Firma planuje otworzyć moduły NFC oraz Secure Element, które na iPhone’ach używane są w trakcie transakcji zbliżeniowych. Na przykład podczas płacenia za zakupy w sklepie z wykorzystaniem usługi Apple Pay.

Problem jednak w tym, że do tej pory pozostawał to zamknięty ekosystem. Użytkownicy mogli korzystać z funkcji jedynie poprzez Apple Pay. Zewnętrzne modele płatności nie były dopuszczone, czym zainteresowała się Unia Europejska. Na firmie wymuszono więc zmiany, które otworzą dla deweloperów te elementy.

Nowe API NFC i SE (Secure Element) pozwolą deweloperom dodawać do swoich aplikacji obsługę zbliżeniowych transakcji NFC. Dzięki tej funkcji można dokonywać płatności w sklepach, używać cyfrowych kluczyków do samochodu, biletów komunikacji miejskiej, firmowych i szkolnych identyfikatorów, domowych i hotelowych kluczy, kart rabatowych lub lojalnościowych i biletów na wydarzenia, a w przyszłości nawet oficjalnych dokumentów tożsamości.

Interfejsy API NFC i SE nie zostaną jednak od razu udostępnione na wszystkich rynkach. Apple przekazało, że planuje to zrobić najpierw w kilku państwach. Na liście są Australia, Brazylia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Czasem zostaną dodane kolejne rynki.

Aktualizacja iOS 18.1 dla iPhone’ów w października

Finalna wersja iOS 18.1 ma pojawić się za kilka tygodni. Spodziewajmy się, że aktualizacja w sfinalizowanej formie trafi na iPhone’y w październiku. Wtedy też powinniśmy zobaczyć pierwsze aplikacje, które wykorzystują możliwości NFC oraz Secure Element w telefonach z logo nadgryzionego jabłka.

Obecnie aktualizacja iOS 18.1 dostępna jest w formie programu pilotażowego, ale jest on ograniczony. Pakiet funkcji Apple Intelligence trafi wyłącznie na smartfony iPhone 15 Pro i Pro Max oraz nowe modele z serii 16, które firma zaprezentuje we wrześniu. Właściciele pozostałych telefonów będą musieli obejść się smakiem, choć oczywiście to uaktualnienie zostanie im udostępnione, ale będzie „wybrakowane”, co warto mieć na uwadze.

