iOS 18 beta 6 i iOS 18.1 beta 2 to dwie nowe wersje poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego Apple wprowadziło wraz z aktualizacją systemów? Ponownie pojawiają się nowości oraz zmiany. Niektóre z nich występują zarówno w iOS 18 beta 6, jak i poglądowym wydaniu uaktualnienia z numerkiem 18.1.

iOS 18 beta 6 i iOS 18.1 beta 2 to nowe wersje oprogramowania, które Apple udostępniło deweloperom w poniedziałek. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja systemów operacyjnych wprowadza nowości oraz zmiany, których to nie brakowało również w piątej becie. Zobaczmy sobie, co przygotowano dla użytkowników iPhone’ów.

Co nowego w iOS 18 beta 6 dla iPhone’a

Apple w iOS 18 beta 6 ponownie wprowadziło trochę nowości. Zmiany obejmują funkcję kolekcji w aplikacji Zdjęcia, w której zmodyfikowano wygląd. Każdy z albumów ma tu osobną kartę z dużym podglądem, który umieszczono po lewej stronie. Kolejne udoskonalenia dotyczą również wydania z numerkiem 18.1, gdyż pojawiają się w obu systemach.

Apple umieściło nowe ekrany powitalne w wybranych aplikacjach i dotyczy to m.in. Notatek, TV, Domu, Kalkulatora, Podcastów, Zdjęć oraz Tłumacza. Następnie mamy ciemne ikony w powiadomieniach podczas korzystania z dark mode. Warto też wspomnieć o nowym przełączniku dla Bluetooth z centrum sterowania oraz innych pomniejszych zmianach, które objęły ten moduł. Natomiast w Apple Music pojawia się karta Nowa zamiast Szukaj (choć nie u wszystkich).

Nowości i zmiany specyficzne dla iOS 18.1 beta 2

Pewne zmiany oraz nowości pojawiają się wyłącznie w aktualizacji iOS 18.1 beta 2, która wprowadziła pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence. Nie ma ich w wydaniu z numerkiem 18 (również w najnowszej becie 6). Co nowego tu znajdziemy?

Po pierwsze coraz więcej użytkowników z Europy raportuje, że po zmianie języka na angielski (US) i regionu na Stany Zjednoczone, jest w stanie wypróbować funkcje Apple Intelligence. Następnie mamy zmiany obejmujące aplikację Zdjęcia, które firma w zeszłym tygodniu wprowadziła już wraz z piątą betą wydania z numerkiem 18. To samo dotyczy nowych funkcji z zakresu kontroli w Safari.

Aktualizacja we wrześniu i październiku

Pamiętajmy, że obie te wersje oprogramowania nie zostaną udostępnione w tym samym czasie. Duża aktualizacja z numerkiem 18 pojawi się już we wrześniu. Natomiast na uaktualnienie do iOS 18.1 użytkownicy iPhone’ów będą musieli poczekać kilka tygodni dłużej. Najpewniej do października. Przed nami więc jeszcze kilka wersji beta, ale każda kolejna powinna wnosić coraz mniej zmian oraz nowości. Niedługo Apple będzie musiało skupić się na optymalizacji i poprawkach. Po to, aby w dniu premiery dla wszystkich właścicieli zgodnych telefonów oprogramowanie zapewniło jak najlepszy poziom niezawodności.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne