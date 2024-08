iPhone SE 4 to tańszy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Co ciekawe, ma otrzymać pakiet funkcji AI Apple Intelligence. To o tyle ciekawe, że tego rozwiązania nie dostanie z aktualizacją do iOS 18 większość telefonów. Natomiast iPhone SE 4 ma zaoferować dostęp do platformy i nie będzie drogi.

iPhone SE 4 to smartfon, którego premiera ma odbyć się za kilka miesięcy. Będzie to tańszy telefon i nowe informacje na jego temat dostarcza nam Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Dowiadujemy się, że urządzenie zaoferuje pakiet funkcji Apple Intelligence. Z pewnością jest to ciekawy ruch.

Apple Intelligence w iPhone SE 4

iPhone SE 4 to tańszy smartfon z logo nadgryzionego jabłka, a mimo to ma dostać zestaw funkcji Apple Intelligence. To o tyle ciekawe, że w przypadku istniejących telefonów firmy dostęp otrzymają jedynie użytkownicy modeli 15 Pro i Pro Max, a wszystkie inne nie.

Ta informacja ujawnia nam także pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną nowego telefonu. Jeśli smartfon rzeczywiście ma wspierać Apple Intelligence, to oznacza, że otrzyma procesor A17 lub też najnowszy A18, który to dopiero zadebiutuje wraz z modelami 16 i 16 Pro. Ponadto czip powinien być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

iPhone SE 4 ma dostać funkcje Apple Intelligence.

iPhone SE 4 z pakietem Apple Intelligence to ciekawy ruch, który z pewnością przyczyni się do większego zainteresowania tym telefonem ze strony klientów. Wiele osób może dokonać przesiadki na to urządzenie właśnie z tego powodu. Większość smartfonów z logo nadgryzionego jabłka nie otrzyma tych funkcji wraz z aktualizacją do iOS 18, która obecnie znajduje się na etapie beta testów i może to być dobry pomysł na zwiększenie sprzedaży nowych telefonów.

Cena iPhone SE 4 atrakcyjna

Cena smartfona iPhone SE 4 ma być atrakcyjna. Mówi się, że producent nie chce, aby w podstawowej konfiguracji sprzętowej przekroczyła 500 dolarów. Dodajmy do tego dostępność pakietu Apple Intelligence i mamy murowany hit. Wielu użytkowników starszych telefonów z iOS, które nie otrzymają tych funkcji AI, może zdecydować się na przesiadkę. Gigant z Cupertino doskonale wie, co robi i ograniczenie dostępności platformy ze sztuczną inteligencją z pewnością było zamierzone. W celu zwiększenia sprzedaży nowszych smartfonów.

Premiera telefonu iPhone SE 4 ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Dokładnego terminu na razie nie ma, ale można przypuszczać, że nastąpi to w okolicy marca. To oznacza, że na nowy model z serii poczekamy trzy lata, bo ostatni raz został on odświeżony w 2022 r. Wiemy, że Apple umieści w nim ekran OLED-owy. Poza tym spodziewajmy się również ulepszeń, które obejmą inne obszary wyposażenia, w tym nowszego procesora.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło