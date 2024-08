Mac Mini M4 to nowy komputer Apple, który zostanie wprowadzony do oferty jeszcze w 2024 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Te sugerują, że będzie to najmniejszy komputer z macOS w historii marki. Nowy Mac Mini M4 ma być wielkości Apple TV i jego specyfikacja ma obejmować dwa różne procesory, w tym wariant Pro.

Mac Mini M4 to jeden z pierwszych komputerów Apple, który ma dostać czip znany nam już z tabletów iPad Pro. Premiera ma odbyć się w czwartym kwartale 2024 r. Nowe informacje o tej maszynie z macOS dostarcza nam Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka. Sprzęt ma być mały i wielkością będzie zbliżony do Apple TV!

Nowy Mac Mini M4 jak Apple TV

Gurman twierdzi, że nowy Mac Mini M4 zostanie gruntownie przebudowany. Do tego stopnia, że ma zostać zamknięty w obudowie wielkością zbliżoną do Apple TV. To urządzenia ma wymiary zaledwie 93 × 93 × 31 mm i niemal mieści się w dłoni.

Nowy Mac Mini M4 może wielkością przypominać Apple TV.

Dla porównania obecna generacja Maca Mini z czipami M2 ma wymiary 19,7 × 19,7 × 3,58 cm. To oznacza, że nowy komputer z macOS wielkościowo może być niemal cztery razy mniejszy!

Najmniejszy komputer Apple z macOS

Jeśli przecieki są prawdziwe, to nowy Mac Mini M4 będzie najmniejszym komputerem w historii Apple. Do tej pory producent nie miał tak małej maszyny pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego macOS. Widzimy, że miniaturyzacja postępuje.

Wiemy, że komputer zostanie zamknięty w aluminiowej obudowie. Apple testuje obecnie warianty, które mają po co najmniej trzy porty USB C. Jest też miejsce dla złącza HDMI oraz zasilacza. Dokładna specyfikacja techniczna maszyny nie jest znana, ale Gurman dodał, że powinniśmy spodziewać się konfiguracji z co najmniej dwoma różnymi procesorami.

Nowy Mac Mini z czipami Apple M4 i Pro

Źródło informacji dodało, że w drodze są dwa różne warianty komputera, które otrzymają inne procesory. Na podobny zabieg Apple zdecydowało się w zeszłym roku, kiedy to ostatni raz odświeżono Maca Mini i wprowadzono do oferty maszyny z czipami M2 i M2 Pro.

W tym roku ma być podobnie. Nowy Mac Mini będzie dostępny z czipami Apple M4 oraz jego wersją Pro, która zaoferuje większą wydajność. O tym pierwszym wiemy w zasadzie niemal wszystko, bo trafił on pod obudowę ostatnich iPadów Pro. Specyfikacja techniczna tego drugiego procesora na razie owiana jest tajemnicą, choć spodziewajmy się większej liczby rdzeni CPU i GPU, co wpłynie na zwiększoną wydajność.

Kiedy zadebiutuje nowy Mac Mini M4? Wygląda na to, że w okolicy października. W tym samym miesiącu komputery powinny być dostępne w sprzedaży. Tańszy wariant ma być dostarczany Apple przez partnerów w najbliższym czasie. Natomiast droższy z czipem Pro za kilka tygodni.

