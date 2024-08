iOS 17.6.1 i macOS 14.6.1 to nowe uaktualnienia, które udostępniło Apple. Nowości tu nie znajdziemy. Co nowego wprowadza aktualizacja? Tym razem firma skupiła się na poprawkach błędów. W iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 i macOS 14.6.1 usunięto poważny problem związany z funkcją zaawansowanej ochrony danych.

iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 i macOS 14.6.1 to najnowsze uaktualnienia na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka, które Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Co nowego wprowadza ta aktualizacja? Z pewnością nie znajdziemy tu nowości. Tym razem jest to łatka z poprawkami błędów. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 17.6.1 i macOS 14.6.1

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje problem, który uniemożliwiał włączenie lub wyłączenie zaawansowanej ochrony danych.

Oficjalny wykaz zmian udostępniony przez Apple jest więc bardzo oszczędny w słowa. Wspomniany błąd dotyczący zaawansowanej ochrony danych nie dotyczył również wszystkich użytkowników iPhone’ów czy komputerów Mac, a jedynie części z nich. Ich liczba była niewielka. W jaki sposób objawiał się problem?

Użytkownicy, którzy chcieli włączyć zaawansowaną ochronę danych, widzieli komunikat o błędzie. W ten sposób stawało się jasne, że nie można aktywować funkcji i zapewnić sobie lepszego bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku próby wyłączenia pozostawała ona aktywna dla danych przechowywanych w iCloud, choć sam przełącznik dla tej opcji sugerował coś innego.

Wraz z iOS 17.6.1 i macOS 14.6.1 Apple wydało iOS 16.7.10

iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 i macOS 14.6.1 to aktualizacje, które są zalecane dla wszystkich użytkowników sprzętów pracujących pod kontrolą aktualnego oprogramowania. Firma udostępniła łatkę z okrągłym numerem 17.6 dla iPhone’ów zaledwie kilka dni temu.

Co nowego w iOS 17.6.1? Apple usunęło poważny błąd.

Apple nie zapomniało również o właścicielach starszych iPhone’ów i dla nich udostępniono łatkę iOS 16.7.10, która również rozwiązuje wspomniany problem z zaawansowaną ochroną danych. Użytkownicy iPadów dostali patch iPadOS 16.7.10, a komputerów Mac aktualizację macOS Ventura 13.6.9.

Warto dodać, że najnowsze aktualizacje nie rozwiązują problemów związanych z bezpieczeństwem. Nowe łatki nie mają żadnych powiązanych biuletynów CVE. Było ich jednak naprawdę sporo przy okazji wydania poprzednich uaktualnień z numerkami 17.6 i 14.6 (w przypadku macOS).

Nowe aktualizacje są już dostępne i z ich instalacją z pewnością nie warto zwlekać. Patche można pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Proces instalacji wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia urządzeń. Możliwe, że to już ostatnie łatki przed wrześniową premierą nowych systemów operacyjnych Apple. W tym wyczekiwanego iOS 18 dla iPhone’ów.

