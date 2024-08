iOS 17.6.1 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą szykuje Apple. Kiedy odbędzie się premiera i co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienie powinno by gotowe w niedługim czasie. Aktualizacja iOS 17.6.1 nie wprowadzi jednak nowości. Tym razem będzie to patch z poprawkami znalezionych błędów.

iOS 17.6.1 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, którą będzie łatką uzupełniającą dla wydania z numerkiem 17.6. To drugie uaktualnienie zostało udostępnione użytkownikom w zeszłym tygodniu i Apple skupiło się na usuwaniu różnych błędów, w tym licznych problemów obejmujących zabezpieczenia oprogramowania. Co nowego wprowadzi nadchodzący patch i kiedy można się go spodziewać?

Aktualizacja iOS 17.6.1 z poprawkami dla iPhone’a

iOS 17.6.1 to pomniejsza aktualizacja, w której nie ma co liczyć na nowości. Apple obecnie skupia się na rozwoju oprogramowania z numerkami 18 oraz 18.1 i na to w firmie kładziony jest teraz nacisk. Natomiast nadchodzące uaktualnienie to niewielka łatka.

Wiemy, że aktualizacja iOS 17.6.1 ma build oznaczony ciągiem znaków 21G93. Takie oprogramowanie potwierdziło w platformie X sprawdzone w przeszłości źródło. Dowody na jego istnienie znalazł także we własnych logach serwis Macrumors, który jest odwiedzany przez pracowników Apple z poziomu urządzeń pracujących pod kontrolą testowych wersji systemów.

Patch wniesie poprawki błędów, które to jednak nie zostały sprecyzowane. Spodziewajmy się, że Apple usunie jakieś problemy, które udało się zidentyfikować w ostatnim czasie. Wykaz zmian nie jest jednak na razie znany i na szczegóły trzeba będzie poczekać najpewniej do premiery.

Kiedy aktualizacja iOS 17.6.1 dla iPhone’a

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy Apple udostępni łatkę iOS 17.6.1 dla użytkowników iPhone’ów, to powinno nastąpić to w niedługim czasie. Sugeruje się, że będzie to jeszcze pierwsza połowa tego miesiąca, ale dokładny termin pozostaje owiany tajemnicą.

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów mogą pojawić się również łatki dla pozostałych urządzeń firmy. Mogą to być na przykład iPadOS 17.6.1 dla iPadów czy macOS 14.6.1 dla komputerów Mac. To jednak na razie nie zostało potwierdzone.

Warto dodać, że Apple latem szykowało się także do wydania patcha z numerkiem 17.5.2. Finalnie plany te porzucono, a poprawki przygotowane z myślą o tym uaktualnieniu wprowadzono wraz z aktualizacją 17.6. Czy ten sam los czeka iOS 17.6.1? Tego na razie nie wiadomo i oczywiście nie można w zupełności wykluczyć takiego scenariusza. Pewnie jednak taki patch zostanie udostępniony i stanie się to szybciej niż mogłoby się nam wydawać. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowej łatki dla iPhone’a.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne