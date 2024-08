iOS 18 beta 5. Co nowego z aktualizacją? Nowości i zmian nie brakuje

iOS 18 beta 5 to kolejna aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple ponownie wprowadziło różne nowości oraz zmiany. Co nowego znajdziemy w uaktualnieniu iOS 18 beta 5, które wkrótce będzie dostępne również dla publicznych testerów? Rzućmy sobie na to okiem.

iOS 18 beta 5 Apple udostępniło deweloperom w poniedziałek. Co nowego tu znajdziemy? Jesteśmy jeszcze na tym etapie testów, że pojawiają się różne nowości oraz zmiany. Nierzadko oparte na opinii użytkowników biorących udział w programie pilotażowym.

Co nowego z aktualizacją iOS 18 beta 5

iOS 18 beta 5 to aktualizacja oprogramowania, gdzie nie zabrakło nowości. Są również pomniejsze zmiany. Zacznijmy od tego, że Apple wsłuchało się w głos krytyki i postanowiło zrezygnować z karuzeli dającej dostęp do kolekcji w przeprojektowanej aplikacji Zdjęcia. Element ten budził pewne kontrowersje. Firma postanowiła się go pozbyć. Sam projekt oprogramowania nie uległ większym modyfikacjom i zdecydowano się go zachować.

Wśród nowości mamy także poprawnie wyświetlane ikonki aplikacji w trybie ciemnym w wyszukiwarce Spotlight. Wcześniej były one jasne. Przy okazji uaktualniono ikony dwóch narzędzi w dark mode. Mowa o Mapach oraz Znajdź. Skoro jesteśmy przy tego typu zmianach, to warto również wspomnieć o zaktualizowanym wyglądzie wielu opcji dostępnych w centrum sterowania. Dotyczy to narzędzi latarka, pilota, lupy, kalkulatora, trybu samolotowego, portfela, skanera kodów i innych.

Wśród nowości z uaktualnienia iOS 18 beta 5 nie w sposób nie wspomnieć również o nowych narzędziach kontroli w przeglądarce Safari. Aktualizacja wprowadza nowe opcje, które pozwolą użytkownikom na lepsze doznania w trakcie przeglądania stron. Nowa funkcja ma na celu wyeliminować elementy rozpraszające uwagę w artykułach i na stronach internetowych. Są to na przykład okna logowania, wyskakujące okienka z preferencjami dotyczącymi ciasteczek, banery umożliwiające zapisanie się do newsletterów, automatycznie odtwarzane filmy itp.

Nowości i zmiany nie tylko w iOS 18 beta 5

Aktualizacja iOS 18 beta 5 wprowadza również nową opcję w menu edycji ekranu, które można uruchomić po dłuższym przytrzymaniu go palcem i dotknięciu przycisku Edytuj. Nowym narzędziem jest Edycja stron, co pozwala szybko przenieść się na konkretny ekran z okienka z podglądem.

Apple przy okazji dodało także pewne nowości w innych systemach. Na uwagę zasługuje nowa i ukryta tapeta z drzewami, która została umieszczona w piątej becie macOS Sequoia dla Maców. Warto też wspomnieć o nowej funkcji szykowanej z myślą o tvOS 18 dla Apple TV. Odkryto, że linki znajdujące się w aplikacjach będzie można wkrótce otwierać na iPhonie. Program pilotażowy potrwa jeszcze kilka tygodni. Sfinalizowanych wersji nowych aktualizacji spodziewajmy się we wrześniu.

