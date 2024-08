Mac Mini M4 w drodze. MacBook Pro i iMac z Apple M4 też. Kiedy premiera?

Mac Mini M4, MacBook Pro M4 i iMac M4 to wyczekiwane komputery Apple. Kiedy odbędzie się ich premiera? Wiele wskazuje na to, że pierwsze Maki z czipami Apple M4 pojawią się jeszcze w 2024 r. Natomiast inne komputery na aktualizację do najnowszej edycji procesora będą musiały poczekać do przyszłego roku.

Mac Mini M4, MacBook Pro M4 oraz iMac M4 to nowe komputery z logo nadgryzionego jabłka, na które producent cały czas każe nam czekać. W tym roku firma nieco zmieniła strategię i zdecydowała się na wprowadzenie nowych czipów w pierwszej kolejności do tabletów iPad Pro. Natomiast na maszyny z macOS i odświeżonymi procesorami nadal czekamy. Kiedy odbędzie się ich premiera?

Kiedy komputery Mac Mini M4, MacBook Pro M4 oraz iMac M4

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy pojawią się pierwsze komputery z procesorami Apple M4, to mamy dobre wieści. Firma planuje rozpocząć proces odświeżania Maców jeszcze w tym roku. Na pierwszy ogień mają pójść modele Mac Mini, iMac oraz laptopy MacBook Pro. Takie informacje przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Mac Mini M4, MacBook Pro M4 oraz iMac M4 zostaną wprowadzone do oferty jeszcze przed końcem 2024 r. Możemy więc być niemal pewni, że nastąpi to w czwartym kwartale tego roku. Dokładny termin nie jest jednak znany. Na tego typu szczegóły jest po prostu zbyt wcześnie.

Gurman wspomina także o jednej ciekawostce. Sama zmiana procesora na czip Apple M4 to nie wszystko. Co najmniej jeden z nowych komputerów ma przejść gruntowne zmiany. Jakie dokładnie? Tego już nie wiadomo, ale pewnie będą one znaczące.

Wiemy, że Apple pracuje na cieńszą wersją laptopa MacBook Pro. Takie informacje pojawiły się już wcześniej, ale te nowe szczegóły nie muszą dotyczyć tego konkretnego komputera, co warto mieć na uwadze. Dodatkowe informacje poznamy pewnie bliżej rynkowego debiutu, a więc jesienią br.

Mac Studio, Pro i MacBook Air z Apple M4 później

Jeśli natomiast czekacie na nowe wersje komputerów z serii Mac Studio i Pro oraz MacBook Air, to nie mamy aż tak dobrych wieści. Oczywiście te maszyny również z czasem zostaną odświeżone oraz dostaną czipy Apple M4. Niestety nie nastąpi to w tym roku. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo harmonogram firmy zakłada ich debiut dopiero w 2025 r.

Oczywiście firma szykuje różne wersje czipu Apple M4. Będą to procesory z dopiskami Pro, Max oraz Ultra, które trafią do komputerów z różnych kategorii cenowych. Dokładne specyfikacje poszczególnych układów nie są znane i są to informacje, na które trzeba będzie poczekać. Oczywiście spodziewajmy się tej samej architektury, co w przypadku czipu dla iPadów Pro, ale z większą liczbą rdzeni CPU, GPU etc.

źródło: opracowanie własne