iPhone 16 Pro Max z większą baterią. W modelu Plus Apple umieści mniejszą

iPhone 16 Pro Max ma otrzymać pojemniejszy akumulator, co sugerują nowe plotki. Większa bateria to potencjalnie dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Natomiast w modelu iPhone 16 Plus ma znaleźć się bateria o mniejszej pojemności. Zobaczmy, jakie zmiany pod tym względem szykuje dla nas Apple.

iPhone 16 Pro Max i model Plus to dwa większe smartfony Apple, które zobaczymy za kilka tygodni. Nowe telefony z iOS są obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się nowe informacje związane z baterią urządzeń. Tym razem świeże szczegóły dostarcza leaker Majin Bu, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki, ale z drugiej strony nie zawsze tak było.

Większa bateria w modelu iPhone 16 Pro Max

Smartfon iPhone 16 Pro Max ma dostać największy akumulator ze wszystkich czterech nowych smartfonów, które Apple planuje pokazać we wrześniu. Ma to być bateria o pojemności nominalnej 4676 mAh. Będzie ona więc o 5,7 proc. pojemniejsza względem modelu 15 Pro Max z 2023 r.

To powinno zaowocować nieco dłuższym czasem pracy na jednym naładowaniu. Z drugiej strony trzeba też mieć na uwadze, że iPhone 16 Pro Max będzie większy od poprzednika. Apple planuje w nim umieścić ekran OLED-owy o przekątnej 6,9 cala i taki wyświetlacz będzie też potrzebować nieco więcej energii. Dlatego na ostateczne wyniki pracy na jednym naładowaniu trzeba będzie poczekać do momentu przeprowadzenia niezależnych testów. Chwalenie się cyferkami to jedno, ale rzeczywistość może być nieco inna.

iPhone 16 Plus z mniejszą baterią

Natomiast iPhone 16 Plus ma dostać nieco mniejszy akumulator względem poprzednika, który to w historii telefonów z iOS dotychczas nie miał sobie równych w trakcie pracy na jednym naładowaniu. Będzie to bateria o pojemności 4006 mAh, czyli blisko o 9 proc. mniej względem smartfona z zeszłego roku. Pozostaje wierzyć, że nie odbije się to zbyt negatywnie na czasie pracy.

Mniejszy iPhone 16 Pro z 6,3-calowym wyświetlaczem ma dostać nieco większą baterię. Jej pojemność ma wzrosnąć do 3355 mAh, czyli będzie o 2,5 proc. lepsza. W najtańszym telefonie spodziewajmy się akumulatora 3561 mAh (wzrost o 6,3 proc.).

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie dopiero po premierze nowych telefonów. Pamiętajmy, że Apple w specyfikacjach technicznych smartfonów z iOS nie podaje informacji o pojemności baterii. Jedynie sugerowane czasy pracy na jednym naładowaniu w zależności od użytkowania urządzeń w różnych scenariuszach.

Data premiery smartfonów z serii iPhone 16 nie jest na razie znana. Spodziewamy się, że konferencja Apple odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Jeśli tak będzie, to termin wydarzenia powinien zostać potwierdzony przez producenta pod koniec sierpnia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, fot. otwierające: iFixit