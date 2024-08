iPhone 16 Pro według wcześniejszych plotek miał dostać nowe kolory obudowy. Takie informacje pojawiały się w sieci już kilka miesięcy temu. To samo dotyczy dwóch tańszych telefonów z iOS, których premiera również odbędzie się we wrześniu. Jakie to wersje kolorystyczne? Rąbka tajemnicy ujawnia nam nowy przeciek, którym są zdjęcia prezentujące makiety urządzeń.

Jakie kolory obudowy dla modeli iPhone 16 Pro?

Spodziewajmy się, że iPhone 16 Pro i Max otrzymają łącznie cztery kolory obudowy, jak to było wcześniej. Sonny Dickson udostępnił na platformie X zdjęcie, które widać poniżej. Prezentuje ono trzy wersje kolorystyczne telefonów. Są to biały, czarny oraz jasnobrązowy. Ten ostatni będzie nowością w palecie i trzeba przyznać, że prezentuje się całkiem nieźle.

Jakie kolory obudowy dla smartfonów iPhone 16 Pro? fot.: Sonny Dickson

Oczywiście to, co widać na powyższym zdjęciu, to nie są prawdziwe smartfony iPhone 16 Pro, a jedynie ich makiety, które powstały na podstawie dotychczasowych przecieków. Świadczy o tym, chociażby brak logo Apple na obudowie czy też niezbyt dokładne wykonanie elementów kamery.

Smartfony Apple iPhone 16 w pięciu kolorach

Tańsze smartfony z serii iPhone 16 (czyli model z 6,1-calowym ekranem i Plus) mają otrzymać pięć wersji kolorystycznych obudowy. Są to niebieski, różowy, biały, czarny oraz zielony. Widzimy, że barwy są bardziej pastelowe względem tego, co Apple zaserwowało klientom w zeszłym roku.

Warto dodać, że takie kolory obudowy dla modeli z serii iPhone 16 pojawiły się w przeciekach już kilka miesięcy temu. Raportował o nich analityk Ming Chi Kuo i miało to miejsce jeszcze w maju. Wiele więc wskazuje na to, że Apple rzeczywiście zdecydowało się na taki ruch. Przy okazji zdjęcie makiet potwierdza nam coś jeszcze.

Takie kolory obudowy mają dostać modele iPhone 16 (fot. Sonny Dicskson)

Powyższe zdjęcie prezentujące makiety tańszych telefonów Apple ujawnia nam zmiany związane z aparatem fotograficznym. Wyspa dla kamery została przeprojektowana i przyjęła postać podłużnej pastylki, gdzie obiektywy umieszczono jeden po drugim. Ma to na celu uzyskać nie tylko walory estetyczne, ale też funkcyjne. W ten sposób Apple pozwoli na nagrywanie filmów przestrzennych, które później można będzie oglądać w goglach Vision Pro. W zeszłym roku takie rozwiązanie wprowadzono wraz ze smartfonami iPhone 15 Pro. W tym będzie to możliwe również na tańszych telefonach.

Czy we wrześniu rzeczywiście zobaczymy takie kolory (lub bardzo zbliżone) obudowy w przypadku modeli iPhone 16? O tym przekonamy się już za kilka tygodni. Najbliższej konferencji Apple spodziewamy się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

