iOS 18.1 beta to nowa aktualizacja z poglądowym oprogramowaniem dla iPhone’ów, która wprowadza pakiet Apple Intelligence. Jak zainstalować to uaktualnienie i włączyć nowe funkcje AI? Nie jest to takie proste, bo Apple w ramach programu pilotażowego iOS 18.1 beta wprowadziło dosyć duże restrykcje.

iOS 18.1 beta z Apple Intelligence zostało udostępnione deweloperom w poniedziałek. Natomiast wszyscy użytkownicy iPhone’ów otrzymali aktualizację z numerkiem 17.6. Jak zainstalować nowe oprogramowanie w poglądowej wersji i jak włączyć pakiet funkcji AI? Na to pytanie odpowiedzi szuka spora użytkowników, a więc spróbujmy na nie odpowiedzieć.

Jak zainstalować aktualizację iOS 18.1 beta

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak zainstalować uaktualnienie iOS 18.1 beta na własnym telefonie, to nie jest to takie proste. Przede wszystkim wynika to z faktu, że Apple udostępniło aktualizację na razie deweloperom i nie jest ona jeszcze dostępna w ramach publicznego programu pilotażowego. Jakby tego było mało, to software jest zgodny tylko z dwoma modelami telefonów. Są to iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Na innych smartfonach instalacja na razie nie jest możliwa.

Chcąc zainstalować iOS 18.1 beta 1 na iPhonie 15 Pro lub 15 Pro Max należy mieć dostęp do konta dla deweloperów, którym trzeba być zalogowanym na urządzeniu. Potem udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. W tym miejscu muszą być włączone aktualizacje w wersji beta. W nowym oknie trzeba wskazać deweloperską betę iOS 18.1 i następnie ją pobrać.

Warto dodać, że Apple przy okazji udostępniło także iPadOS 18.1 beta dla iPadów z czipami M1 i nowszymi oraz macOS Sequoia 15.1 dla Maców z tymi samymi układami. Problem jednak w tym, że oprogramowanie nie zostało udostępnione w Unii Europejskiej i Chinach. Z tym jednak można sobie poradzić po zmianie regionu. Na przykład na Stany Zjednoczone.

Jak włączyć pakiet funkcji AI Apple Intelligence

Pozostaje jeszcze aktywacja funkcji z pakietu AI. I tutaj ponownie nie można tego zrobić na terenie Unii Europejskiej i w Chinach. Potrzebna jest zmiana regionu. Potem należy udać się do sekcji Apple Intelligence i Siri w Ustawieniach. Niestety tym razem firma przewidziała kolejkę z dostępnością i trzeba zapisać się do listy oczekujących, co widać na poniższym zrzucie ekranowym.

W ten sposób finalnie można uzyskać dostęp do części z nowych funkcji. Są to m.in. narzędzia pisania, część z nowości dla Siri, inteligentne odpowiedzi w aplikacji Wiadomości, nowe opcje w Mail, transkrypcje czy odświeżone Zdjęcia. Na inne trzeba będzie poczekać dłużej i są to na przykład Genmoji, Image Playground czy integracja z ChatGPT.

Firma chce udostępnić pierwsze narzędzia z pakietu Apple Intelligence w październiku. Nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 18.1, iPadOS 18.1 oraz macOS 15.1. Oczywiście tylko na zgodnych urządzeniach, których lista jest krótka.

