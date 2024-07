iOS 17.6, iPadOS 17.6 i macOS 14.6 dostępne. Co nowego z aktualizacją?

iOS 17.6, macOS 14.6, watchOS 10.6, tvOS i iPadOS 17.6 to nowe uaktualnienia dla sprzętów Apple. Co nowego wprowadzają aktualizacje? Nowości tym razem jest niewiele i firma skupiła się na poprawkach błędów, w tym związanych również z zabezpieczeniami.

iOS 17.6, iPadOS 17.6 i macOS 14.6 zostały udostępnione zgodnie z przewidywaniami, gdyż w zeszłym tygodniu Apple oddało w ręce testerów wersje RC. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nie ma co liczyć na gros nowości, gdyż producent skupił się na poprawkach błędów. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej i jest oszczędny w słowa.

Aktualizacja iOS 17.6 i iPadOS 17.6 – co nowego

Ta aktualizacja zawiera ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

I to by było na tyle? Nie do końca, bo znacznie więcej informacji znajdziemy w powyższym linku, gdzie Apple omawia poprawki w zabezpieczeniach, a tych (jak się okazuje), jest naprawdę sporo. Firma załatała wiele luk związanych z bezpieczeństwem i obejmują one różne komponenty. Kilka z usuniętych problemów dotyczy Siri i WebKit. Ponadto producent wspomina o dziurach w CoreMedia, CoreGraphics, ImageIO, kernelu, piaskownicy, Skrótach czy VoiceOver. Jest tego naprawdę sporo.

Część z tych błędów rozwiązano także w przypadku oprogramowania dla starszych telefonów, które nie pracują pod kontrolą systemu z numerkiem 17. Są to pomniejsze patche iOS 16.7.9 oraz 15.8.3.

Nowości z macOS 14.6

Aktualizacja macOS 14.6 dla komputerów Mac również usuwa wspomniane błędy w zabezpieczeniach, ale na tym nie koniec. W tym przypadku nie zabrakło pewnej nowości. Dotyczy ona laptopa MacBook Pro z czipem M3 oraz 14-calowym ekranem. Producent dodał wsparcie dla dwóch zewnętrznych wyświetlaczy w trybie zamkniętej pokrywy. To samo rozwiązanie najpierw pojawiło się w nowym MacBooku Air z 2024 r.

Oczywiście Apple szykuje obecnie wiele nowości z myślą o aktualizacjach z numerkami 18, które znajdują się na etapie publicznych beta testów i dlatego na nowe funkcje trzeba na razie czekać. Wraz z iOS 17.6 dla iPhone’ów firma udostępniła również uaktualnienia watchOS 10.6, macOS 14.6, visionOS 1.3 oraz tvOS, iPadOS oraz nowy software dla HomePodów z numerkami 17.6.

Nowe wersje oprogramowania są już dostępne i można je pobierać z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do aktualizowania. W przypadku iPhone’ów można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Pamiętając, że instalacja patcha wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia telefonu w celu wprowadzenia wszystkich zmian.

