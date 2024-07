iOS 18.1 beta z Apple Intelligence jest w drodze. Dowiadujemy się, że aktualizacja dla iPhone’ów w wersji poglądowej jest bardzo blisko. Kiedy zostanie udostępniona? Wygląda na to, że Apple odda w ręce deweloperów iOS 18.1 beta 1 na dniach. Na finalne uaktualnienie trzeba będzie jednak trochę poczekać.

iOS 18.1 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, której normalnie spodziewalibyśmy się dopiero za kilka tygodni. Tymczasem wygląda na to, że program pilotażowy tej wersji ruszy na dniach. W oprogramowaniu mają znaleźć się pierwsze funkcje AI z pakietu Apple Intelligence. Skąd to wiemy i kiedy można spodziewać się uaktualnienia?

iOS 18.1 beta z Apple Intelligence

Już w trakcie WWDC24 przekazano, że pakiet funkcji Apple Intelligence nie będzie gotowy wraz z „gołym” iOS 18, którego spodziewamy się we wrześniu i na dostępność trzeba będzie poczekać dłużej. Później pojawiły się informacje o ograniczeniach związanych z krajami Unii Europejskiej. Kiedy więc będzie można zasmakować w AI z logo nadgryzionego jabłka? Nowe szczegóły na ten temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Gurman twierdzi (powołując się na własne źródła bliskie planom firmy), że poglądowa wersja Apple Intelligence może zostać udostępniona już w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić wraz z pierwszą betą systemu iOS 18.1, którego programu pilotażowego normalnie spodziewalibyśmy się dopiero za kilka tygodni. Ma on jednak ruszyć wcześniej i źródło twierdzi, że nastąpi to w jeszcze w tym tygodniu.

Najpierw iOS 18.1 beta trafi w ręce deweloperów, jak to było przed laty. Kilka dni później powinien rozpocząć się publiczny program pilotażowy. Wtedy nowości wypróbują wszyscy chętni użytkownicy zgodnych iPhone’ów. W przypadku Apple Intelligence dostępność pakietu ograniczono jedynie do modeli 15 Pro.

Kiedy aktualizacja iOS 18.1 dla iPhone’ów

Na finalną aktualizację trochę trzeba będzie poczekać. Program pilotażowy iOS 18.1 beta potrwa co najmniej kilka tygodni. Sfinalizowane oprogramowanie z Apple Intelligence powinno być gotowe w październiku. Ponadto wiemy, że nie dotyczy to wszystkich funkcji z pakietu AI, a jedynie wybranych. Na przykład nowa Siri zostanie wprowadzona dopiero za kilka miesięcy.

To oznacza, że program pilotażowy iOS 18.1 beta będzie prowadzony równocześnie z aktualizacją z numerkiem 18 i tak będzie przez kilka tygodni. Podobna sytuacja miała już miejsce kilka lat temu, wraz z iOS 13.1, którego testy również rozpoczęły się w sierpniu.

Przy okazji deweloperzy otrzymają w tym tygodniu dwa inne systemy operacyjne. Są to iPadOS 18.1 oraz macOS Sequoia 15.1, które to również mają zawierać wybrane nowości z pakietu Apple Intelligence. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność nowych wersji.

