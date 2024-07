iOS 18.1 beta 1. Apple uruchamia testy nowej aktualizacji dla iPhone’a

iOS 18.1 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, której testy Apple uruchomiło zgodnie z zapowiedziami. Mimo to, że firma nie sfinalizowała jeszcze prac nad dużym uaktualnieniem z numerkiem 18, którego publicznej premiery spodziewamy się we wrześniu. Z pewnością znajdziemy tu różne nowości oraz zmiany. Co nowego przygotował gigant z Cupertino?

Apple uruchamia testy iOS 18.1 beta 1

Zacznijmy do tego, że Apple rozpoczęło beta testy uaktualnienia iOS 18.1 mimo, że aktualizacja z numerkiem 18 nie jest jeszcze gotowa i również znajduje się na etapie programu pilotażowego. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku oprogramowania z numerkiem 13.1, którego edycja testowa również została oddana w ręce użytkowników w sierpniu. Skąd taki pomysł?

Firma już w trakcie WWDC24 zapowiedziała, że jedna z najważniejszych z tegorocznych nowości, czyli pakiet funkcji AI Apple Intelligence, zostanie udostępniona w późniejszym czasie i do wrześniowej premiery nie będzie gotowa. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić program pilotażowy, który w tym przypadku jest dosyć złożony. Dlatego zdecydowano się na udostępnienie poglądowego oprogramowania iOS 18.1 beta do testów już teraz. Po to, aby użytkownicy oraz deweloperzy mieli sporo czasu na przetestowanie nowych funkcji przed październikowym debiutem dla wszystkich właścicieli zgodnych z iPhone’ów. Niestety są to tylko modele 15 Pro i 15 Pro Max. Na innych tego uaktualnienia na razie nie ma.

Pakiet Apple Intelligence ma być jednym z motorów napędzających sprzedaż smartfonów z serii iPhone 16. Do wrześniowej premiery pierwsze funkcje AI z tego pakietu nie będą gotowe, a więc firma dokłada starań, aby wyrobić się z tym w październiku. W przeciwnym wypadku zainteresowanie nowymi telefonami z logo nadgryzionego jabłka mogłoby być słabsze.

Wśród nowości z iOS 18.1 beta pewnie nie tylko Apple Intelligence

Spodziewajmy się, że aktualizacja iOS 18.1 beta wprowadza także inne nowości, a nie tylko pakiet Apple Intelligence. Oczywiście ten pierwszy jest niekompletny. Firma uruchomiła program pilotażowy tylko dla części z funkcji, bo wiele z nich ma pojawić się w późniejszym terminie. Wśród dostępnych teraz są nowe narzędzia pisania, nowości w aplikacji Mail, inteligentne odpowiedzi w iMessage czy pewne zmiany obejmujące Siri.

Co nowego Apple umieściło w pierwszej wersji beta systemu iOS 18.1 poza funkcjami AI? O tym przekonamy się już wkrótce, gdy nowości zaczną być odkrywane przez testerów. Najpierw oprogramowanie trafia w ręce deweloperów aplikacji. Za kilka dni powinno zostać udostępnione także publicznym testerom. Na sfinalizowane uaktualnienie trzeba będzie poczekać zapewne do października.

