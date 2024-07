iPhone 18 otrzyma aparat z nowym sensorem. Dostarczy go Apple Samsung

iPhone 18 to smartfon Apple, który zadebiutuje dopiero w 2026 r. Tymczasem pojawiły się pierwsze przecieki obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Producent stawia na dywersyfikację. iPhone 18 ma dzięki temu dostać nowy sensor, który dostarczy Samsung. Monopol Sony w tej kwestii się skończy.

Apple we własnych telefonach stosuje wyłącznie sensory dostarczane przez Japończyków z Sony. Ma to jednak wkrótce ulec zmianie i do grona dostawców tego komponentu dołączy Samsung. Zmiana ma nadejść wraz ze smartfonami z serii iPhone 18, których premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Wszak dopiero za ponad dwa lata, w drugiej połowie 2026 r.

Informacje na ten temat dostarczył analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Twierdzi, że Apple chce wraz ze smartfonami iPhone 18 zdywersyfikować dostawy sensorów. Do Sony ma dołączyć Samsung, który to teraz produkuje dla giganta m.in. ekrany dla telefonów z iOS.

Aparat modeli Apple iPhone 18 otrzyma taki sensor Samsunga

Dokładne szczegóły nie są znane, ale wiadomo, że sensor dostarczany dla smartfonów iPhone 18 przez firmę Samsung ma być typu 1/2.6″. Poza tym wiadomo, iż ma współpracować z 48-megapikselowym czujnikiem. Koreańczycy na razie nie ogłosili tego rozwiązania, ale pewnie nastąpi to za jakiś czas. Wiemy jednak, że ów czujnik ma współpracować z obiektywem ultraszerokokątnym aparatu.

