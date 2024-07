Co nowego w iOS 18 beta 4? Nowości i zmiany z aktualizacji

iOS 18 beta 4 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Ponownie pojawiają się liczne nowości oraz zmiany. W iOS 18 beta 4 dodano m.in. nowe tapety dla CarPlay, a na tym nie koniec. Zobaczmy, co wprowadza najnowsze uaktualnienie systemu.

Co nowego w aktualizacji iOS 18 beta 4

Aktualizacja iOS 18 beta 4 dodaje różne nowości. Wśród nich na pewno warto wspomnieć o możliwości zmiany wielkości okna z interfejsem telefonu w trakcie korzystania z funkcji iPhone Mirroring w macOS Sequoia. Jest to możliwe z poziomu menu, gdzie do wyboru są trzy opcje.

Apple dodało również nowy interfejs dla latarki w modelach iPhone 15 i 15 Plus. Wcześniej był on dostępny tylko dla smartfonów z serii 14 Pro oraz 15 Pro. Funkcja działa tylko na telefonach z ekranami mającymi dynamiczną wyspę. Następnie mamy nowy przełącznik dla Bluetooth w centrum sterowania, ale na razie on nie działa. Poprawiono też obsługę ikon dla aplikacji pomiędzy jasnym a ciemnym motywem. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik korzysta z automatycznego przełączania się pomiędzy dwoma trybami.

Apple w iOS 18 beta 4 zmieniło również wygląd ikony dla ukrytego folderu w bibliotece aplikacji. Teraz ma ona postać pustego wypełnienia i dzięki temu jest mniej widoczna. Przy okazji zmieniono sposób dostępu do iCloud w Ustawieniach. Opcja pojawia się obok App Store, Game Center oraz Portfela.

Wśród nowości nowe tapety CarPlay

Na koniec coś dla użytkowników CarPlay. Apple dodało dla tej funkcji nowe tapety (i przy okazji usunęło część starszych). Co prawda nadal nie można wybrać własnego zdjęcia, ale dodano kilka nowych teł. Użytkownicy mają cztery nowe opcje i każda z nich została przystosowana pod kątem jasnego oraz ciemnego motywu.

Oczywiście w iOS 18 beta 4 pojawiają się także inne pomniejsze nowości oraz zmiany. Tutaj warto nadmienić o nowej kontrolce Menu narzędzi w sekcji Zachowaj ustawienia z Aparatu. Tego typu drobnych modyfikacji jest oczywiście więcej.

Na razie nowa kompilacja oprogramowania została udostępniona jedynie deweloperom aplikacji. Oczywiście uczestnicy publicznego programu pilotażowego również wkrótce otrzymają to uaktualnienie. W tym przypadku będzie to jednak druga beta, bo tą pierwszą dla nich była trzecia kompilacja deweloperska, którą Apple udostępniło wcześniej w tym miesiącu. Oprogramowanie w ręce publicznych testerów powinno trafić dziś lub w czwartek. Na razie muszą oni uzbroić się w cierpliwość oraz jeszcze chwilę poczekać.

