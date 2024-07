iOS 18 beta 4 do pobrania. Jest nowa aktualizacja dla iPhone’ów

iOS 18 beta 4 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Na razie deweloperom. Na dniach ten sam build iOS 18 beta 4 otrzymają publiczni testerzy. W tym przypadku będzie to jednak inaczej oznaczone oprogramowanie. Z pewnością znajdziemy tu jakieś nowości.

iOS 18 beta 4 już jest. Aktualizacja została udostępniona na razie tylko dla jednej grupy. Wkrótce jednak otrzymają ją również publiczni testerzy, którzy uczestniczą w programie pilotażowym uruchomionym wcześniej w tym miesiącu. Kiedy to nastąpi?

Kiedy aktualizacja iOS 18 beta 4 dla publicznych testerów?

Apple udostępniło uaktualnienie iOS 18 beta 4 deweloperom. To oni w pierwszej kolejności otrzymali do testów nowy system operacyjny dla iPhone’ów i tak będzie jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. Dopiero później ta sama kompilacja oprogramowania trafi w ręce publicznych testerów.

Prawdopodobnie nastąpi to za około dwa dni. Na obecnym etapie testów mniej więcej taki okres dzieli wydania deweloperskie od tych dostępnych dla publicznych testerów. Mimo to, że w rzeczywistości są to identyczne kompilacje oprogramowania. W tym drugim przypadku nie będzie to jednak iOS 18 beta 4, a druga edycja poglądowa. Pamiętajmy, że ta trzecia deweloperska była dopiero pierwszą dla publicznych testerów.

Nowości w iOS 18 beta 4 w zasadzie pewne

Aktualizacja iOS 18 beta 4 zapewne zawiera jeszcze jakieś nowości. Na tym etapie programu pilotażowego Apple dodaje jeszcze to i owo czy modyfikuje istniejące funkcje. Często są to zmiany wizualne, a więc widoczne gołym okiem, gdzie firma następnie chcą poznać opinie testerów. W tej wersji zapewne tak będzie, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać. W poprzedniej, czyli trzeciej becie, trochę ich było.

Oczywiście Apple na obecnym etapie nie udostępnia wykazów zmian, gdzie omawia nowości. Te na razie są ukryte i poznamy je dopiero w momencie, gdy doszukają się ich deweloperzy oraz testerzy, którzy szybko zaczną dzielić się własnymi znaleziskami poprzez media społecznościowe.

Apple wraz z iOS 18 beta udostępnia do testów również poglądowe wersje tvOS, iPadOS oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkiem 18, watchOS 11 i macOS Sequoia. Jest też zapoznawcza edycja visionOS 2 dla gogli Vision Pro, ale w tym ostatnim przypadku firma ograniczyła dostępność wyłącznie do deweloperów. Ten software w ramach publicznego programu pilotażowego nie będzie dostępny.

Program beta testów iOS 18 oraz pozostałych nowych systemów operacyjnych Apple potrwa jeszcze kilka tygodni i zakończy się we wrześniu. Wtedy deweloperzy i testerzy otrzymają kompilacje RC, a kilka dni później aktualizacje zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne