iOS 17.6 RC dostępny. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 17.6 RC i iPadOS 17.6 RC to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 17.6 RC oraz iPadOS 17.6? Tym razem nowości jest bardzo niewiele. Apple udostępniło oficjalny wykaz zmian.

OS 17.6 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów i pojawia się zgodnie z zapowiedziami. Apple udostępniło finalny build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym. Wraz z iPadOS 17.6 RC i innymi systemami. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz zmian oraz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 17.6 RC i iPadOS 17.6 RC – co nowego / wykaz nowości

Ta aktualizacja zawiera ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Widzimy więc, że oficjalny wykaz zmian jest bardzo oszczędny w słowa…

Apple udostępni iOS 17.6 i iPadOS 17.6 dla wszystkich za kilka dni

Wydania RC aktualizacji iOS 17.6 oraz iPadOS 17.6 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz trochę czasu, aby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów za kilka dni. Pewnie nastąpi to w poniedziałek lub wtorek.

Wraz z iOS 17.6 dla iPhone’ów Apple udostępni także inne aktualizacje oprogramowania na pozostałe sprzęty. Poza iPadOS 17.6 będą to tvOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z tym samym numerkiem, watchOS 10.6, visionOS 1.3 oraz macOS 14.6.

Tym razem nowości jest niewiele, ale to w zasadzie nie dziwi. Apple skupia się na testowaniu nowych funkcji oraz licznych udoskonaleń, które zostaną wprowadzone wraz z iOS 18 znajdującym się obecnie na etapie publicznego programu pilotażowego. To uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników iPhone’ów we wrześniu.

