iOS 17.6 to najbliższa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która jest blisko. Kiedy Apple ją udostępni? Ma to nastąpić w niedługim czasie. Deweloperzy i testerzy na dniach dostaną build iOS 17.6 RC. Kilka dni później ta sama aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów.

Apple udostępniło iOS 17.6 w wersji beta w czerwcu. Nastąpiło to niedługo po oddaniu w ręce deweloperów pierwszej poglądowej wersji oprogramowania dla iPhone’ów z numerkiem 18. Na to drugie uaktualnienie trochę jeszcze poczekamy. Tymczasem w niedługim czasie użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka otrzymają pierwszą z wymienionych aktualizacji. Kiedy to nastąpi?

Aktualizacja iOS 17.6 RC blisko

Najpierw testerzy oraz deweloperzy aplikacji otrzymają iOS 17.6 RC, czyli w zasadzie sfinalizowaną wersję nowego oprogramowania. Dowiadujemy się, że kompilacja oznaczona jest ciągiem znaków 21G79 i powinna zostać udostępniona w bardzo krótkim czasie. Kiedy to nastąpi? Dokładnego terminu nie ma, ale nie można wykluczyć, że może stać się to jeszcze dziś.

Apple początkowo planowano udostępnić użytkownikom iPhone’ów inną aktualizację. Mowa o wydaniu z numerkiem 17.5.2. To uaktualnienie miało wprowadzić jedynie poprawki znalezionych błędów. Finalnie firma zrezygnowała z tych planów i wszystkie patche zaimplementowane w oprogramowaniu zdecydowano się przenieść do iOS 17.6. W zasadzie ma to sens, bo obie wersje systemu dzieliłby krótki okres.

Co nowego w aktualizacji iOS 17.6 dla iPhone’ów

Pewnie zastanawiacie się nad tym, co nowego wprowadzi aktualizacja iOS 17.6? Nowości w tym wydaniu jest niewiele. Wszak firma skupia się już na 18. edycji oprogramowania, gdzie będzie ich znacznie więcej. W trakcie programu pilotażowego wersji beta testerzy doszukali się tylko jednej funkcji, którą to zresztą Apple osobiście zapowiedziało wcześniej.

Tą nowością jest Catch UP dla przepustki sezonowej MLS. W ten sposób widzowie Apple TV+ mogą nadrobić zaległości z wydarzeń w momencie, gdy dołączyli do oglądania później. Są to krótkie klipy z podsumowaniem, gdzie szybko można zobaczyć to, co wydarzyło się dotychczas.

Wcześniej w kodzie oprogramowania doszukano się także informacji o wsparciu dla nowych typów akcesoriów w HomeKit. Oczywiście aktualizacja iOS 17.6 wprowadzi również poprawki znalezionych błędów. W tym łatek obejmujących bezpieczeństwo.

Aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów kilka dni po wydaniu wersji RC. Wraz z tym uaktualnieniem czekają nas także inne wersje systemów operacyjnych na pozostałe sprzęty Apple. Są to watchOS 10.6, tvOS, iPadOS i nowy software dla HomePodów z numerkiem 17.6, visionOS 1.3 oraz macOS 14.6. Tak więc właściciele sprzętów z logo nadgryzionego jabłka otrzymają na dniach sporo aktualizacji.

