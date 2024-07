iOS 18 Public Beta. Jak zainstalować aktualizację na iPhone’ach?

iOS 18 Public Beta to poglądowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło publicznie. Jak zainstalować nowy system na telefonie? Instalacja iOS 18 Public Beta nie jest trudna. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to sfinalizowane oprogramowanie i może zawierać różne błędy.

iOS 18 Public Beta to pierwsza poglądowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni wkrótce dla wszystkich użytkowników. Nastąpi to zgodnie z zapowiedziami z czerwca. Jak zainstalować nowy software i coraz warto wiedzieć przed instalacją? Odpowiedź na to pytanie oraz inne znajdziecie w tym artykule.

Jak zainstalować iOS 18 Public Beta na iPhone

Apple pozwoli wkrótce instalować iOS 18 Public Beta wszystkim użytkownikom zgodnych iPhone’ów (czyli modeli Xs i Xr oraz nowszych) i nastąpi to po kilku tygodniach od uruchomienia programu pilotażowego dla deweloperów. Zobaczmy sobie, jak to można zrobić w kilku prostych krokach.

W pierwszym kroku należy zarejestrować się na stronie beta.apple.com. Następnie udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Dotykamy opcję Uaktualnienia beta. W nowym oknie wybieramy iOS 18 Public Beta (w momencie, gdy oprogramowanie będzie już dostępne). Po chwili pojawi się aktualizacja z poglądową edycją oprogramowania, którą już należy tylko pobrać oraz zainstalować. Mając na uwadze, że proces może potrwać jakiś czas i w celu ukończeniu iPhone uruchomi się podobnie.

Jak zainstalować iOS 18 Public Beta na iPhone? Jest to proste.

Czy warto instalować iOS 18 Public Beta?

Pewnie wielu z was zastanawia się nad tym, czy w ogóle warto instalować iOS 18 Public Beta? Pamiętajmy, że jest to poglądowe oprogramowanie, a więc jeszcze nieukończone i mogące zawierać błędy. Dostęp do nowości, zanim te zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom we wrześniu, będzie więc okupiony pewnymi niedociągnięciami.

Publiczna beta nowego systemu dla iPhone’ów powinna być jednak na tyle stabilna, że nie będzie powodować większych problemów. Z większością aplikacji nie powinno być usterek. Poza tym warto pamiętać, że w każdej chwili można cofnąć się do poprzedniej wersji, czyli iOS 17 i jest to możliwe w każdej chwili.

Najpierw kopia zapasowa

Pamiętajmy, że przed instalacją systemu iOS 18 Public Beta należy wykonać na iPhonie backup. Kopia zapasowa umożliwi nam odtworzenie telefonu w wyniku różnych problemów, które to mogą się przytrafić. Dlatego lepiej dmuchać na zimne i odpowiednio się zabezpieczyć. To tak na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Apple wraz z poglądową aktualizacją dla iPhone’ów udostępni publicznym beta testerom także inne systemy, które zaprezentowano podczas WWDC24. Są to watchOS 11, macOS Sequoia oraz tvOS, iPadOS oraz software dla HomePodów z numerkami 18. visionOS 2 dla gogli Vision Pro nie będzie dostępny publicznie do czasu ukończenia prac nad uaktualnieniem.

źródło: opracowanie własne