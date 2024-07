Centrum sterowania z iOS 18. Co nowego wprowadziło Apple?

iOS 18 wprowadza liczne nowości. Na ich liście jest odświeżone centrum sterowania, które wraz z aktualizacją otrzymało na iPhone’ach liczne zmiany. Co nowego tu znajdziemy? Apple przebudowało w iOS 18 centrum sterowania i jest to największa aktualizacja tego elementu systemu operacyjnego od lat.

Centrum sterowania z iOS 18 jest z pewnością jednym z tych elementów, które wraz z nową aktualizacją otrzymały liczne nowości oraz zmiany. Apple przebudowało ten element oprogramowania i jest to jego największe uaktualnienie od momentu wprowadzenia go do iPhone’ów. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w centrum sterowania z iOS 18

Centrum sterowania z iOS 18 wprowadza mnóstwo nowości związanych z możliwością dostosowania tego elementu systemu operacyjnego iPhone’ów pod kątem własnych preferencji. Dodano sposobność rozstawiania kontrolek względem własnych potrzeb, czego wcześnie nie dało się zrobić. Możliwe to jest na specjalnej siatce 8 × 4, gdzie można umieszczać samodzielnie poszczególne moduły.

Następnie mamy wsparcie dla okien. W ten sposób użytkownik otrzymuje kilka odrębnych modułów centrum sterowania, gdzie poszczególne kontrolki można grupować tematycznie. Można dodawać własne elementy tego typu poprzez dotknięcie na ekranie edycji ikonki kółeczka.

Poszczególne kontrolki można również modyfikować. Użytkownik ma możliwość zmiany ich rozmiaru i są to 1 × 1, 2 × 1 lub 1 × 2 oraz 2 × 2. Wybrane elementy mogą przyjmować także inne rozmiary, w tym wypełniać na cały ekran. W ten sposób wygląd można dostosować pod kątem własnych preferencji.

Co ważne centrum sterowania z iOS 18 nie jest już ograniczone wyłącznie do wbudowanych w system iPhone’ów aplikacji i narzędzi. To oznacza, że własne kontrolki mogą tworzyć także deweloperzy oprogramowania. Efekty ich pracy zobaczymy pewnie za kilka tygodni i dzięki temu moduł będzie można wypełniać kolejnymi opcjami.

Inne nowości i zmiany z centrum sterowania w iOS 18

Apple wprowadziło do centrum sterowania z iOS 18 również inne nowości oraz zmiany. Na uwagę z pewnością zasługuje dodanie wyłącznika iPhone’a. Przycisk jest w lewym górnym rogu. Firma przewidziała ewentualnie dotknięcia kontrolki przez użytkowników i dlatego należy ją przytrzymać palcem. Dopiero to wywoła stosowną opcję.

Warto również wspomnieć o nowych kontrolkach w module, które dodało Apple. Są to Otwórz Muzykę, Aktywuj skrót, Otwórz aplikację, Tłumacz, Print Center oraz Tap to Cash. Przy okazji Apple zubożyło sekcję elementu w ustawieniach, co wynika z faktu, że większość opcji z zakresu edycji przeniesiono bezpośrednio do modułu.

Na koniec warto wspomnieć, że centrum sterowania z iOS 18 zintegrowano z zablokowanym ekranem. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość podmiany skrótów do latarki i aparatu fotograficznego na inne, które są dostępne w galerii.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne