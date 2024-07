iPhone 17 Pro Max otrzyma taki aparat. Apple szykuje istotne zmiany

iPhone 17 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2025 r. Do premiery jest jeszcze sporo czasu, ale już teraz do sieci przedostały się informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Apple z myślą o modelu iPhone 17 Pro Max szykuje istotne zmiany. Dotyczą one sensorów. W planach są 48-megapikselowe czujniki.

iPhone 17 Pro Max to smartfon, który prędko nie zadebiutuje. Będzie to flagowy telefon Apple, którego premiera odbędzie się dopiero w 2025 r. Tymczasem nowe informacje związane z planami giganta z Cupertino uzyskał analityk Ming Chi Kuo. Czego się dowiadujemy? Tym razem są to zmiany obejmujące aparat fotograficzny modelu.

Aparat fotograficzny iPhone 17 Pro Max z sensorami 48 MP

Apple pomału wymienia starsze sensory z 12-megapikselowymi matrycami na czujniki 48 MP. Zaczęto od tego, który współpracuje z obiektywem szerokokątnym. W tym roku przyjdzie czas na ultraszerokokątny. Co natomiast z teleobiektywem? Tutaj nowe informacje dostarcza analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Kuo twierdzi, że Apple w smartfonie iPhone 17 Pro Max planuje wymienić sensor połączony z teleobiektywem na 48-megapikselowy czujnik CIS 1/2.6″. w tym roku spodziewamy się 12-megapikselowego sensora 1/2.6″. Natomiast w tym roku oba modele z linii 16 Pro mają otrzymać teleobiektyw Tetraprism o zwiększonych możliwościach z zakresu zoomu. To oznacza, że w obu telefonach można będzie liczyć na 5-krotne przybliżanie optyczne i 25-krotne cyfrowe.

Wraz ze smartfonem iPhone 17 Pro Max, który dostanie teleobiektyw Tetraprism z nowym sensorem 48 MP możliwości te mogą ulec zwiększeniu. Z pewnością przełoży się to na możliwość robienia bardziej szczegółowych zdjęć w większej jakości. Wcześniejsze przecieki na ten temat mówiły o tym, że telefon w ten sposób zapewni lepsze możliwości również pod kątem gogli Apple Vision Pro.

Po modelu iPhone 17 Pro Max Apple szykuje kolejne zmiany

Kuo wybiegł w przyszłość jeszcze bardziej i wspomniał o planach Apple nawet na 2027 r. Analityk uważa, że iPhone 19 Pro otrzyma jeszcze lepszy teleobiektyw, który ma zaoferować większe możliwości z zakresu optycznego zoomu. Będą to rozwiązania, które mają sprawić, że firma zrezygnuje z nazewnictwa Tetraprism na rzecz czegoś nowego.

Szczegóły nie są jednak znane, bo na tego typu informacje jest oczywiście zbyt wcześnie. Wszak do premiery iPhone’ów 19 pozostały jeszcze ponad trzy lata. Do tego czasu plany producenta mogą ulec dużym zmianom, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Obecnie nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać premiery tegorocznych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Wiemy, że mniejszy iPhone 16 Pro otrzyma ten sam teleobiektyw, który Apple umieściło w zeszłym roku tylko w modelu 15 Pro Max. W ten sposób urządzenie otrzyma większe możliwości z zakresu zoomu.

źródło: opracowanie własne