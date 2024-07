Dopiero w iOS 18.4. Kiedy nowa Siri i Apple Intelligence?

iOS 18.4 to aktualizacja dla iPhone’ów, na którą trochę poczekamy. To ona ma wprowadzić pakiet funkcji AI Apple Intelligence oraz nową Siri. Kiedy pojawi się to uaktualnienie? Aktualizacja iOS 18.4 zostanie udostępniona dopiero w 2025 r. Kilka tygodni przed jej wydaniem rozpocznie się pilotażowy program beta.

Nowa Siri i pakiet funkcji AI Apple Intelligence to jedne z najważniejszych nowości, które gigant zaprezentował w trakcie WWDC24. Już wcześniej pojawiały się informacje, że te rozwiązania nie zostaną wprowadzone w tym roku. Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie dopiero wraz z aktualizacją iOS 18.4 dla iPhone’ów, o czym raportuje Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy z Cupertino.

Nowa Siri i Apple Intelligence nieprędko

Pakiet funkcji AI Apple Intelligence oraz nowa Siri z pewnością należą do najbardziej wyczekiwanych nowości z aktualizacji iOS 18. Problem jednak w tym, że na hucznych zapowiedziach w trakcie WWDC24 się zakończyło i teraz firma każe na te rozwiązania czekać. Wiele wskazuje na to, że czas oczekiwania nie będzie krótki, co zdaje się potwierdzać nowy raport opublikowany przez Gurmana.

Zacznijmy od tego, że Apple Intelligence to cały pakiet funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Część z tych opcji ma pojawić się jeszcze w tym roku, a już na pewno w ramach beta testów. Jednak nie wszystkie z nich. Wybrane, a wśród nich, według źródła informacji, jest także nowa Siri, zostaną udostępnione w późniejszym czasie. Dopiero w 2025 r.

To oznacza, że wspomniane funkcje zostaną udostępnione użytkownikom iPhone’ów dopiero wraz z jedną z aktualizacji uzupełniających dla systemu iOS 18. Podobnie zresztą bywało w ostatnich latach. Co to za uaktualnienie?

Nowości dopiero wraz z aktualizacją iOS 18.4

Wspomnianą aktualizacją jest iOS 18.4, której to spodziewajmy się dopiero w 2025 r. Najpewniej w okolicy marca. To oznacza, że na większość funkcji z pakietu Apple Intelligence (w tym nową Siri) trzeba będzie poczekać do udostępnienia tego oprogramowania.

Apple zapewne uruchomi publiczny program pilotażowy iOS 18.4 w styczniu lub lutym. Bardziej prawdopodobnym miesiącem wydaje się ten drugi. Wtedy chętni użytkownicy będą mogli wypróbować te nowości w poglądowej edycji oprogramowania. Jeszcze zanim zostaną one udostępnione dla wszystkich właścicieli iPhone’ów.

Gwoli przypomnienia, z pakietu funkcji AI Apple Intelligence skorzystają tylko właściciele najnowszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Będą to modele iPhone 15 Pro i nowsze (czyli też cała seria 16, która zostanie wprowadzona we wrześniu). Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się jeszcze w cierpliwość i wypatrywać wspomnianych nowości.

