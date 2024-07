iOS 18 beta 3 do pobrania. Co nowego wraz z aktualizacją dla iPhone’a?

iOS 18 beta 3 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Już wkrótce poznamy nowości oraz zmiany wprowadzone przez Apple. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że deweloperska wersja iOS 18 beta 3 będzie pierwszym wydaniem dla szerszego grona testerów.

iOS 18 beta 3 to już trzecie wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów, które zostało udostępnione zgodnie z przewidywaniami. Nastąpiło to po kilkunastu dniach od poprzedniej kompilacji, w której znalazło się kilka nowości. Co nowego wprowadza nowy build? O tym przekonamy się już wkrótce.

Aktualizacja iOS 18 beta 3 nadal nie dla wszystkich

Zacznijmy do tego, że Apple udostępniło iOS 18 beta 3 w ręce deweloperów aplikacji i jest to już trzecie wydanie poglądowe, które otrzymali od 10 czerwca. Co z publicznym programem pilotażowym? Ten z pewnością jest nieodległy.

Apple już w zeszłym miesiącu zapowiedziało, że uruchomi publiczny program pilotażowy iOS 18 beta w lipcu. Wtedy nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować wszyscy użytkownicy zgodnych iPhone’ów i w tym celu nie trzeba będzie sięgać po wydania udostępnione deweloperom. Wraz z macOS Sequoia, watchOS 11 i tvOS oraz iPadOS 18.

Istnieje duża szansa na to, że iOS 18 beta 3 dla deweloperów będzie tą samą kompilacją oprogramowania, która stanie się pierwszym buildem dostępnym w ramach publicznego programu pilotażowego. Jeśli tak się stanie, to Apple Beta Software Program może ruszyć już na dniach. Nawet jeszcze w tym tygodniu, ale czy tak się stanie, to przekonamy się wkrótce.

Co nowego wraz z aktualizacją iOS 18 beta 3

Aktualizacja iOS 18 beta 3 to oprogramowanie, gdzie firma z pewnością umieściła jeszcze jakieś nowości. Cały czas czekamy na pakiet AI Apple Intelligence, choć dziś już wiemy, że na rynkach Unii Europejskiej prędko go nie zobaczymy. Nowe funkcje poznamy w krótkim czasie, gdy zaczną je odkrywać testerzy.

Trzecia beta iOS 18 oznaczona jest numerem kompilacji 22A5307f. Podobnie jest w przypadku iPadOS 18. tvOS 18 ma numerek 1822J5315e, a watchOS 11 22J5315e. Wśród nowości z oprogramowania dla iPhone’ów na pewno warto wspomnieć o większej liczbie ikonek aplikacji przystosowanych pod kątem ciemnego motywu.

Wraz z trzecią betą nowego oprogramowania dla iPhone’ów Apple udostępniło również poglądowe edycje software dla pozostałych sprzętów. Są to trzecie bety watchOS 11, visionOS 2 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 18. macOS Sequoia na ten moment utknęło na wersji beta 2. Większość z wymienionych systemów operacyjnych Apple również zamierza udostępnić w ramach publicznego programu pilotażowego i wtedy będą mogli je wypróbować użytkownicy zgodnych sprzętów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne