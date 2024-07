tvOS 18 dla Apple TV. Jakie nowe funkcje i nowości wraz z aktualizacją?

tvOS 18 to duża aktualizacja dla Apple TV, która wprowadzi nowości oraz zmiany dla dotychczasowych funkcji. Co nowego tu znajdziemy? Nowe funkcje z tvOS 18 dla Apple TV obejmują InSight czy rozszerzenie dostępności wzmocnienia dialogów, z czego dotychczas mogli korzystać tylko użytkownicy głośników HomePod.

tvOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla Apple TV, którą zaprezentowano w trakcie czerwcowego WWDC24. Nowości nie brakuje i choć na sfinalizowane uaktualnienie trzeba będzie poczekać do września, tak już teraz można je wypróbować w poglądowej wersji beta. Zobaczmy, co nowego wprowadza nowy software.

Nowości i nowe funkcje z tvOS 18 dla Apple TV

InSight – wśród nowości z tvOS 18 jest nowa funkcja o nazwie InSight, która jest bardzo podobna do rozwiązania znanego z aplikacji Amazon Prime Video. Użytkownicy Apple TV+ będą mogli w ten sposób w trakcie seansu uzyskać dodatkowe informacje o aktorach, postaciach czy muzyce towarzyszącej obrazom. W przypadku tych ostatnich poszczególne utwory można szybko dodać do playlisty w Apple Music. Warto dodać, że te szczegóły są też wyświetlane na iPhonie, który pełni rolę pilota.

Wzmacnianie dialogów – rozwiązanie, które Apple TV otrzymało już wcześniej, ale jego zgodność ograniczono do głośników HomePod . Wraz z aktualizacją tvOS 18 skorzystają z niej także właściciele słuchawek AirPods, głośników wbudowanych w telewizory czy systemów audio podłączonych z wykorzystaniem HDMI lub Bluetooth.

Nowe funkcje w aplikacji Dom – aplikacja Dom z tvOS 18 zyska nowe funkcje, w tym rozszerzenie dostępu gościnnego czy obsługę nowych kategorii inteligentnych urządzeń. Warto też wspomnieć o bezdotykowym otwieraniu zamków do drzwi oraz dostępie do informacji związanych ze zużyciem energii, z czego jednak w Polsce na razie nie skorzystamy. Przy okazji pojawia się opcja wyboru huba pomiędzy Apple TV i HomePodami, co teraz odbywa się automatycznie.

– wśród nowości jest również obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Atmos w trakcie przesyłania muzyki z iPhone’a z wykorzystaniem AirPlay. Przeprojektowana aplikacja Fitness+ i wsparcie dla formatu 21:9 w projektorach – Apple zdecydowało się również na przeprojektowanie aplikacji Fitness+ z tvOS 18. Ponadto dodano wsparcie dla formatu 21:9 w projektorach.

Dedykowana kamera dla Apple TV i nowe wygaszacze – aktualizacja tvOS 18 pozwala również na wybranie dedykowanej kamery (iPhone’a) dla aplikacji FaceTime i podobnych. Dodano także nowe wygaszacze ekranu, w tym portrety czy sceny z produkcji z TV+.

– aktualizacja tvOS 18 pozwala również na wybranie dedykowanej kamery (iPhone’a) dla aplikacji FaceTime i podobnych. Dodano także nowe wygaszacze ekranu, w tym portrety czy sceny z produkcji z TV+. Inteligentne napisy – ostatnią z nowości wartych uwagi są inteligentne napisy. Odpowiada ona za włączanie napisów, gdy użytkownik naciśnie przycisk wyciszenia lub gdy cofnie się podczas oglądania. Ponadto Apple TV uruchomi je automatycznie, gdy będzie odtwarzana produkcja w innym języku od wybranego w systemie.

Aktualizacja tvOS 18 dla Apple TV we wrześniu

Apple udostępni sfinalizowaną aktualizację tvOS 18 użytkownikom Apple TV we wrześniu tego roku. Nastąpi to wraz z iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 i macOS Sequoia.

Jeszcze w tym miesiącu ruszy publiczny program pilotażowy wersji beta. Wtedy nowe funkcje i inne nowości z tvOS 18 będą mogli wypróbować wszyscy użytkownicy zgodnych modeli Apple TV (od 2015 r.).

